UBESEIRET: Marengo (i midten) sørget for at Brann ikke har tapt i årets Eliteserie. Vega (t.v.) og Koomson (t.h.) jubler med ham.

LSK raste etter sen utligning: – Det er soleklar hands

Publisert: 21.05.18 21:50 Oppdatert: 21.05.18 22:17

FOTBALL 2018-05-21T19:50:59Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Brann 1–1) Det så ut til at Ifeanyi Mathew (21) skulle sørge for årets første Brann-tap, men Ludcinio Marengo (26) reddet poeng for bergenserne.

At han fikk lov til det, fikk imidlertid LSK-spillerne til å protestere voldsomt. De mente at Gilbert Koomson burde ha blitt avblåst for hands rett i forkant.

TV-bildene viste at det nok stemte, Eurosport-kommentatorene Kjetil Rekdal og Kenneth Freidheim mente også at det burde ha blitt blåst, men dommer Tommy Skjerven lot spillet gå.

Få øyeblikk senere var 1–1 et faktum etter at Lidcinio Marengo hadde chippet ballen elegant inn bak Mario Maric i LSK-buret.

Med under ti minutter igjen å spille jaget begge lag vinnermålet - og i takt med at kampuret nærmet seg 90 spilte minutter, steg temperaturen på Åråsen. Like før full tid var det full brytekamp mellom Azar Karadas og Frode Kippe etter en duell på midtbanen. Begge ble belønnet med gult kort for situasjonen.

– Det er sånn fotballen er. Man har jævlig lyst til å vinne, det blir tette dueller, og av og til går man over streken. Men han (Kippe) tåler det, sier Karadas til Eurosport.

– Vi får et mål imot som jeg mener vi ikke skulle ha. Det er soleklar hands. Det kokte greit der og da, legger Kippe til.

Kompakte verter

Serielederen fra Bergen slet stort med å tre seg gjennom den gule muren på Åråsen, mens vertene selv satte stor fart på kontringsmulighetene de fikk.

Drøye ti minutter før pause var det LSK som fikk uttelling. De gule ropte på frispark, men dommer Tommy Skjerven brukte fordelsparagrafen godt. Ballen endte hos Mathew som klinket til fra 25 meter og sendte gultrøyene i føringen.

– Bra gjennomført førsteomgang, men det er 45 minutter igjen. Vi kan ikke dette ned, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport i pausen.

– Vi jobber veldig hardt og prøver å vinne kampen. Vi prøver å være kompakte og vinne, sa målscorer Mathew til samme kanal.

Stående applaus fra publikum

Lie Skålevik var nære ved å utligne for gjestene like før pause, men LSK-back Mats Haakenstad fikk blokkert forsøket fra Brann-spissen.

Til stående applaus fra Åråsen-publikummet kunne vertene gå til pause med ledelse, og etter hvilen var Lillestrøm nære igjen.

Sahin-Radlinger feilberegnet et hjørnespark og Gary Martins heading snek seg så vidt over tverrliggeren.

Gary Martin, som fikk tillit fra start for LSK, var et frisk puss på Åråsen-gresset og like før timen var også han nære scoring. Briten la ned ballen på brystet og klinket til, men en god redning fra Sahin-Radlinger hindret nok en LSK-scoring.

Og da LSK brente sjansene sine, gikk det som det ofte går. Etter at Brann tok over kampen mot slutten, kom også utligningen signert Marengo. Dermed er Brann fortsatt ubeseiret i årets Eliteserie, men forspranget ned til Rosenborg er noe kortet ned.

Etter elleve runder troner Brann på topp med 27 poeng. Ned til Rosenborg, som er lagets neste motstander den 27. mai, er det tre. LSK står på sin side med elleve poeng på like mange kamper, noe som holder til en 11. plass.