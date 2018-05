BESTEMT: Espen Bugge Pettersen mener det må skje allerede i neste kamp mot Sandefjord om det skal være håp om å få snudd den dårlige trenden. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

Bugge Pettersen om Godsets serieinnledning: – Det er dessverre ikke noe nytt

Publisert: 23.05.18 06:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-23T04:47:08Z

KRISTIANSUND (VG) Etter elleve serierunder i Eliteserien ligger Strømsgodset på 13. plass. Kun ett mål bedre i målforskjellen gjør at de ikke ligger på plassen under, som er kvalikplass til nedrykk

Det har kun blitt to seire for Strømsgodset så langt i 2018, og mot Kristiansund mandag kveld gikk det fra vondt til verre for laget fra Drammen. Kristiansund hadde kontroll på Strømsgodset i så å si hele kampen som endte 4–0 til laget fra Nordmøre.

Ser vi på fjorårssesongen så lå Strømsgodset på 14. plass per 21. mai 2017. Da var det spilt ti serierunder, og ser vi etter ellever runder, så lå de kun ett poeng over kvalikplassen. Med andre ord, så har Strømsgodset vært i samme knipe tidligere, og i fjor endte laget på en 4. plass, kun ett poeng bak Sarpsborg på 3. plass.

– Vi var i samme situasjon i fjor, så det er dessverre ikke noe nytt. Det er selvsagt ikke der vi skal være. Det handler mye om selvtillit, og det har vi ikke all verden av om dagen, forteller Godset-keeper Espen Bugge Pettersen etter 4–0 tapet for Kristiansund.

– Fryktelig dårlig

Bugge Pettersen har spilt samtlige minutter for Strømsgodset så langt i år. På disse kampene har han sett laget sitt score 14 ganger, mens de også har sluppet inn 19. Mot Kristiansund mener Godsets rutinerte keeper at de innslupne målene var typiske for lag som er i motgang.

– To selvmål, en chip etter at jeg har taklet ballen til han og en dødballscoring oppsummerer litt hvordan det er. Dette er scoringer som går an å hindre, men det er typisk lag i motgang å slippe inn slike mål.

38-åringen drar det også så langt i å si at Strømsgodset var heldige som ikke tapte med mer enn fire scoringer.

– Det var ikke for lite heller egentlig. Vi kunne sikkert ha ligget under med fem mål etter første omgang. Det var fryktelig dårlig fra start til slutt.

Tøft mentalt

Selv om de i fjor klarte å kare seg ut av den dårlige serieåpningen med å levere en meget solid høstsesong, så er det ikke slik at de ikke kjenner mentalt i Godset-leiren.

– Det mentale er nok en av årsakene til dette her. Vi har en tung mai bak oss, og det preger oss helt tydelig, forteller Skullerud til VG.

Han var vitne til at Strømsgodset slapp inn fire scoringer, hvorav to av dem var selvmål av Jonathan Parr og Kristoffer Tokstad. Gjennom hele kampen slet Drammenserne fælt med både det offensive og defensive.

– Vi må evaluere det som skjedde i dag. Det er som jeg også sa til spillerne etterpå: Det er ikke lov å se slik ut. Så enkelt er det, slår Godsets trener fast.

Neste kamp for Strømsgodset er mot tabelljumbo Sandefjord, og da vil det være svært viktig for Strømsgodset å få en seier for å unngå at lagene foran på tabellen skal stikke ifra. Det er allerede begynt å danne seg en luke opp for Strømsgodset, som for eksempel har syv poeng opp til Odd som ligger på 9. plass.

– Det er nødt til å snu nå. Alle kamper blir nøkkelkamper fremover, men leverer vi slik så taper vi 4–0 mot Sandefjord også, avslutter Strømsgodsets keeper Bugge Pettersen før avreise fra Kristiansund stadion.