Fernando Hierro gjorde stor suksess både i Real Madrid og på det spanske landslaget. Han overtok som landslagssjef bare to dager før Spania skal spille sin første VM-kamp.

Den nye Spania-sjefens krav

Publisert: 13.06.18

MOSKVA (VG) I løpet av noen dramatiske timer hadde det tidligere Real Madrid-ikonet Fernando Hierro (50) overtatt som landslagssjef for en av VM-favorittene. Nå forventer han at Spania-spillerne skal prestere som om ingenting har hendt når de VM-starter mot Portugal fredag.

Aldri har det vært mer sportslig drama hos en av gullkandidatene rett før et fotball-VM.

Ledelsen i det spanske fotballforbundet følte at Julen Lopetegui (51) hadde gått bak ryggen på dem da han plutselig ble kunngjort som ny Real Madrid-trener.

Derfor fikk han sparken som landslagssjef dagen før mesterskapet åpnes i Moskva, to dager før Spania skulle i aksjon.

Fakta: Fernando Hierro Alder: 50. Fødested: Vélez-Málaga, Spania. Klubber som spiller: Valladolid (2 sesonger) og Real Madrid (14 sesonger). Også 1 sesong i Al Rayyan og Bolton. Klubber som trener: Real Madrid (assistent) og Oviedo (1 sesong). Klubbmeritter: Fem ligatitler, tre Champions League og én cuptittel blant annet, alt i Spania. Landslagsmeritter: 89 landskamper, 29 mål. Ingen titler. Individuelle meritter: Årets lag (FIFA) i ’96, ’97 og ’98.

Sportsdirektør

– Jeg forventer at de spiller mot Portugal som om ingenting har skjedd, sa Hierro på en pressekonferanse i sørrussiske Krasnodar, der Spania har sin base under VM.

Han kom egentlig til mesterskapet som sportsdirektør i det spanske fotballforbundet. Med ett er han landslagssjef.

– Vi må bare fortsette med de samme rutinene som vi har hatt tidligere. Vi har ikke tid til noe annet enn å kjempe for et bra VM. Vi må opptre modent, sa Hierro.

Overbevist

Da han ble spurt av en spansk journalist om spillerne virkelig kan prestere maksimalt etter dette, svarte han:

– Ja, om jeg ikke var overbevist om det, hadde jeg ikke vært her. Det har ikke vært en lett dag for noen, men jeg er overbevist om at de kommer til å prestere sitt beste.

Gianni Infantino hadde akkurat avsluttet FIFA-kongressen da han fikk nyheten:

– Det spanske landslaget er i en ekstraordinær situasjon, fastslo han overfor media i Moskva.

På twitter oppfordrer lagkapteinen Sergio Ramos troppen om å holde sammen.

Ansvar

– Vi er landslaget, vi representerer våre farger, våre supportere og vårt land. Vårt ansvar og vår hengivenhet er hos dere og for dere. I går, i dag og i morgen, sammen. Heia Spania, skrev Ramos.

Hierro var også Real Madrid-mann. Han tilbrakte 14 år i klubben. Tre Champions League-titler og fem ligatitler var blant det han oppnådde med hovedstadsklubben. Han rakk også 88 landskamper før han la opp i 2005 - for tidlig til å være med på de spanske mesterskapstitlene. Han avsluttet karrieren i Premier League - for Bolton.

– Jeg har sagt til spillerne at jeg vet hva de går igjennom, og at jeg har gått igjennom det samme. De har kommet hit for å spille VM, og alle har høye forventninger. Fokuset må ligge på vårt spill, ikke på problement eller hva vi nettopp har gått igjennom, sa han onsdag.

Etter spillerkarrieren har han blant annet vært assistent i Real Madrid og hovedtrener i Real Oviedo på nivå to.

Kan vinne VM

Hans første oppgave som landslagstrener blir altså det iberiske møtet med Portugal på OL-stadion i Sotsji fredag.

Lopetegui tok fly hjem til Spania fra Krasnodar onsdag. Han ga noen kort svar til journalister som ventet på ham.

– Jeg er veldig lei meg, men jeg håper at vi kan vinne vinne, sa han ifølge Marca.

– Min melding er: Vi har et fantastisk lag, og forhåpentligvis kan vi gå hele veien og vinne VM, men mer kan jeg ikke si.

Fotballpresident Luis Rubiales mener at det spanske fotballforbundet ikke var informert om at Lopetegui skulle overta Real Madrid. Det finner han totalt uakseptabelt.

Fem minutter

– Jeg føler ikke at jeg er sveket, men problemet er hvordan denne saken har blitt behandlet helt uten at det spanske fotballforbundet er orientert. Det kan vi ikke akseptere. Lopetegui er veldig profesjonell, men reglene er viktige, sa Rubiales på en pressekonferanse i Russland.

– Man kan ikke holdes utenfor forhandlinger med en av sine ansatte, og så få greie på det fem minutter før det offentliggjøres. Vi har følt oss tvunget til å reagere.

Rubiales hevder at Hierro har blitt tatt imot med åpne armer av spillerne. Det gikk imidlertid rykter onsdag om at spillerne, med Sergio Ramos og Andres Iniesta i spissen, prøvde å overtale det spanske fotballforbundet til å holde på Lopetegui.

Etter at han overtok landslaget, har Julen Lopetegui ledet Spania i 20 kamper. Det har gitt utorlig 14 seirer, seks uavgjorte kamper og ingen tap.