Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Bruttern må lære av lillebror

kommentar

Publisert: 12.06.18 22:31

Uansett hva du ble kjøpt for eller hvor god du er på papiret, så kommer du ingen vei om du glemmer det mest elementære i fotball: Gløden.

50 poeng har funnet veien til Trondheim etter 13 spilte serierunder.

Utrolig nok er under halvparten av disse kapret av norsk fotballs sportslige og økonomiske lokomotiv , Rosenborg, som må se lille Ranheim to poeng foran seg inn i ferieavbrekket.

Hvis noen før sesongen hadde spådd at tabellen ville se slik ut 12. juni, ville umiddelbar innleggelse for vrangforestillinger og hallusinasjoner vært nært forestående.

Men det er nå en gang slik at en klisjéstappet fotballsjargong tidvis har noe for seg, og uttrykket «det er gratis å trene» har sjelden vært mer passende enn for den blå delen av Nidaros.

En bane det er vanskelig å komme til og en klok trener er faktorer som har spilt inn, men mye av Ranheims suksessoppskrift er tuftet på enkle faktorer, som aldri går av moten: Vilje, trykk og struktur.

Utgangspunktet mellom trønderklubbene er som kjent ekstremt ulikt, og forventningene til et kampforløp det samme, slik at en direkte sammenligning ikke har så mye for seg.

Men likevel er det foruroligende hvor mye tammere storebror fremstår enn lillebror. Har Ranheim-spillerne rett og slett mye mer lyst til å vinne enn Rosenborgs utvalgte?

Mot Tromsø mandag kveld manglet det igjen mye hos de hvite. Spillerne slet med å finne hverandre, det var manko på driv og rytme og to baklengs før Tore Reginiussen reduserte. Dermed tapte Rosenborg for andre gang på rad.

I sum var det fint lite å utsette på at alle poengene ble igjen i nord, der en revitalisert Morten Gamst Pedersen og et trenerfunn fra Finland serverte fotballmessig temperatur til en landsdel som er sultefôret på varme.

Etter kampen stilte Gamsten kanskje den mest presise diagnosen på hva som er galt med Rosenborg, da han snakket om at de har «mistet råskapen».

Den kan RBK veldig fort få tilbake, og vi skal ikke lenger tilbake enn til fjorårssesongen før det også ble snakket om kladdeføre, og en Nicklas Bendnrer som ikke fungerte helt i starten.

Det endte med å snu skikkelig, og 2017 ble til slutt en god sesong.

I 2018 er en differanse på syv poeng opp til Brann selvsagt innen rekkevidde, og med så mye kvalitet i stallen er det all grunn til å tro at Kåre «Bruttern» Ingebrigtsen får Rosenborg til å spille seg kraftig opp i løpet av høsten.

Men da må både de VM-vrakede danskene og resten av laget vise at de virkelig vil.

Da kan de lære litt på veien av Tromsø, som har trønderne Wangberg, Åsen og Bakenga i sentrallinjen. Og ikke minst av underdogen, som har gjort alle forhåndstips til skamme, på en måte som viser hvorfor denne sporten aldri slutter å fascinere.

Det er nemlig knapt grenser for hvor langt man kan komme med ren og rå viljestyrke, eller hvor fort man blir dårligere dersom gløden ikke er på plass lenger...