FIN KVELD: Andreas Christensen (til venstre), Åge Hareide, Kasper Schmeichel og Simon Kjær etter 2–0-seieren over Mexico lørdag. Foto: Alex Grimm / Getty Images Europe

Dommen over Hareide: Fra 10 til 8 på «børsen»

Publisert: 11.06.18 06:55

KØBENHAVN (VG) Dansk presse er ganske samlet i sin dom over Åge Hareides drøye to år som landslagssjef, og enda mer samlet om hva som forventes av laget hans i VM.

I øyeblikket er forholdet mellom Hareide og dansk media lettere spent, og det toppet seg da han fikk spørsmål om Nicklas Bendtners skade etter 2–0 over Mexico lørdag kveld.

Nordmannen har ledet Danmark i 15 kamper på rad uten tap, han har fått fart på Christian Eriksen, han har fått orden på et lag som hadde rotet seg bort i pasninger på kryss og tvers under Morten Olsen.

Og Hareide mener åpenbart at fokuset bør være på den prestasjonen inn mot VM, ikke på at Daniel Wass og Andreas Bjelland er veldig misfornøyde, eller at Nicklas Bendtner kanskje vil være skadefri likevel.

«Han vil aldri bli elsket i Danmark, men er veldig respektert», er uttalelser som ofte går igjen i danske journalisters omtale av Hareide, og det er et aldri så lite ekko av det som sies om Ståle Solbakken i FC København, og også han kommer med saftige meldinger til dansk presse ganske ofte.

Men rent sportslig har begge to fantastiske resultater, og ved inngangen til VM spurte VG tre profilerte journalister om hvilken børskarakter de vil sette på Hareides 27 måneder med det danske landsholdet. Rosen er ganske unison.

– Jeg vil si 10 , med tanke på at hans oppgave var å få Danmark til VM. Han har vært meget pragmatisk, nå spiller laget veldig god fotball og når vi har så mange kamper uten tap, så kan det jo ikke gjøres bedre, sier Politikens fodboldanalytiker Søren Olsen.

– Åge skal ha et 9-tall . Han har løst oppgaven, vi er kommet til VM, der har vi ikke vært på åtte år. Han hadde en litt famlende start med et tremannsforsvar, men etter noen dårlige resultater fant han raskt ut at det måtte endres. Så gikk han over til fire bak, og deretter har det fungert veldig, veldig bra, sier Mads Glenn Wehlast i Ekstra Bladet.

– Jeg tror jeg vil si 8. Det danske landslaget er gjenreist, og da har selvsagt sjefstreneren spilt en enorm rolle. Han overtok i en vanskelig situasjon, skapte et nytt lederskap med Simon Kjær som kaptein (etter Daniel Agger) og har sørget for at Christian Eriksen har fått vist hvilken fantastisk fotballspiller han er. Men alt har jo ikke gått lett, man kan ikke bare fjerne fra ligningen at det ble tap hjemme mot Montenegro, og at Danmark måtte gjennom en playoff, sier Troels Henriksen , sportsredaktør i Jyllandsposten.

På spørsmål om hva man kan forvente av Danmark i VM, er trioen samstemt: Det danske laget må gå videre fra gruppen med Frankrike, Peru og Australia. Alt annet vil være en stor skuffelse.

– Jeg forventer at vi går videre. Deretter kommer det an på hvilken motstander vi får, sier Olsen.

– Vi bør bli nummer to etter Frankrike. Da får vi sannsynligvis Argentina, og da vil VM være en suksess. Det er like langt som vi kom i 1986. Men vi KAN også bli nummer fire i gruppen, og da vil det være en fiasko, sier Wehlast.

– Vi har fått en veldig god trekning, og skal gå videre. De fleste dansker vil nok mene at Peru er et lag vi skal slå, og Australia er ikke så gode som for noen år siden, sier Troels Henriksen.

Det er bare femte gangen Danmark er med i VM, og laget røk i gruppespillet forrige gang (2010), men arven etter yndlingene i 1986 og kvartfinaleeventyret i 1998 vil henge over Hareide.

– Danskene vil være kjempekritiske hvis vi ikke går videre, sier Wehlast i Ekstra Bladet, som husker godt nedturen i Sør-Afrika i 2010 da Danmark tapte den avgjørende gruppekampen mot Japan. I 2002 vant danskene en tøff gruppe med Frankrike, Senegal og Uruguay, men tapte 8-delsfinalen mot England.

Det er altså bare i ett av fire VM at Danmark ikke har gått videre, så Åge Hareide vet hva som kreves av ham i Russland . . .

Danmark VM-åpner mot Peru kommende lørdag.