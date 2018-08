Det ble bare nesten for Molde mot Zenit

MOLDE (VG) (Molde – Zenit 2–1, 3–4 sammenlagt) Molde kjempet og kjempet mot et godt organisert Zenit, men det ble bare nesten for Solskjær og hans menn.

Det skulle ikke stå på innsatsen og angrepsvilligheten til Molde da de røk ut mot Zenit i Europaliga-play off. I nesten 90 minutter var det Molde som hadde presset og hadde ball, men et godt defensivt Zenit fikk tettet igjen da Molde jaktet den tredje og siste scoringen.

– Det var en tøff kamp for oss i 90 minutter der vi ikke var særlig gode. Men vi har nådd målet vårt, og det var å komme oss videre fra play off og inn i gruppespillet, forteller Zenits trener Sergei Semak på pressekonferansen etter kampen og skryter veldig over moralen i Molde-laget.

Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær kunne fortelle at han var stolt over laget sitt etter kampen da han møtte til pressekonferansen.

– Vi spiller vår beste kamp i år, og de har vel egentlig bare det frisparket de scorer på, forteller Solskjær før han tar frem en liten spøk.

– Hadde de hatt en trener som kunne lære de å score mål så hadde vi gått videre i dag, ler Solskjær.

Ut i hundre

Molde var det beste laget på Aker stadion i første omgang av den siste play off-kampen for Europaliga-gruppespillet. Tidlig i kampen kunne Erling Braut Haaland sende Molde i ledelsen ta han kom alene med keeper, men skuddet gikk midt på Zenit-keeperen.

Da var Zenit mer effektive når de fikk sjansen. Et frispark ble slått i stanga av Andreas Linde, men på returen var det ingen som plukket opp Daler Kuzyaev godt nok som da kunne sette inn 0–1 til stor jubel i Zenit-svingen bak Linde.

Molde fortsatte så å presse for en scoring, og ved flere anledninger var de nære. Største muligheten foruten Haalands misbrukte alene med keeper var Etzaz Hussain like før pause. Da fikk han vendt opp i boks og skutt fra kloss hold, men Lunev fikk opp labben og fikk slått den noen centimetere til side for mål.

Ny Hestad-scoring

I den andre omgangen fortsatte Molde å presse på, mens Zenit la seg bakpå for å forsvare seg. Flere halvsjanser ble produsert, men når den første store i andre omgang kom satt den endelig for Molde. Eirik Hestad fikk tråklet seg gjennom i boks og skutt, og ballen fant veien ned i hjørne til 1–1 på Aker stadion med 25 minutter igjen av kampen.

Molde fortsatte jakten på flere scoringer, men tiden gikk Zenits vei og laget fra Russland forsvarte seg godt mot det massive Molde-presset. Det var helt til en lyslugget gutt fra Jæren dukket opp.

Erling Braut Haaland hadde jobbet og slitt hele kampen og skapt gode sjanser, og endelig skulle den sitte i kassen for han. Haaland kastet seg inn på et innlegg fra innbytter Pawel Cibicki og satte ballen i mål til 2–1 for Molde. Hjemmepublikummet eksploderte på Aker stadion med håp om avansement til gruppespill i Europaligaen.

Seks minutters spenning

Etter dette fikk Zenit tatt ut tempo av kampen ved å bruke tid på dødballer, innkast og et par behandlinger på banen til Moldes frustrasjon. Da klokken viste 90 minutter la dommeren til seks minutter som da ga Molde litt tid på å jakte den tredje scoringen.

Molde ble slående mye langt mot boks, og det ga dessverre lite uttelling for dem, og da endte oppgjøret 2–1 og dermed 3–4 sammenlagt til Zenit.