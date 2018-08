MINDRE TILSKUERE: Nicklas Bendtner sukker her over en misbrukt sjanse i 3–0-seieren over Vålerenga hjemme i juni. Bak synes ledige seter på Lerkendal. Rosenborg har som de fleste andre lagene fått færre folk på kamp i år enn tidligere år. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Stor nedgang: Eliteserien går mot laveste tilskuertall på 17 år

Publisert: 15.08.18 07:34

Eliteserien har i snitt mistet 930 tilskuere per kamp foreløpig denne sesongen. Vi må tilbake til 2001 for å finne lavere tilskuertall enn årets.

– Jeg har fått inntrykk av at det er færre folk i år. Det er ikke positivt, sier Steffen Hagen, Odds kaptein.

VG har tatt et dykk i tilskuertallene denne sesongen. Fasiten etter 18 av 30 serierunder er at snittet ligger på 5758 per kamp – mot 6698 sist sesong.

Av de 13 lagene som har spilt i Eliteserien de to siste sesongene opplever ti at det kommer færre folk på kamp.

Odd mistet over 30 prosent på to år

Kun Kristiansund, Tromsø og Sarpsborg har flere tilskuere i år enn i fjor per nå.

– Jeg tror ikke nødvendigvis interessen er på nedgående kurve likevel. Det kan ha noe med TV-tilbudet å gjøre. Og vi begynte når det var veldig kaldt og snø , sier Hagen.

Tilskuersnitt i Eliteserien siste 20 år 2017: 6699 2016: 6970 2015: 6711 2014: 6961 2013: 6828 2012: 7003 2011: 7997 2010: 8119 2009: 8959 2008: 9806 2007: 10518 2006: 9100 2005: 9491 2004: 7999 2003: 6598 2002: 6200 2001: 5563 2000: 5639 1999: 5405 1998: 5270

Odd har nå 5481 personer på kamp i snitt mot 7106 i fjor og 8038 året før. Det vil si en nedgang på 31,8 prosent siden 2016.

– Vi har ikke vært så gode på banen, så det reflekterer fort tilskuertallet. Vi har prestert både under egne og publikums forventning, erkjenner Hagen.

Topplagene mister supportere

Brann, Rosenborg, Molde og Haugesund kjemper alle om seriegull , men får likevel færre gjester til sine hjemmekamper.

– 500 ned i snitt hittil i år er knapt tre prosent, så vi er vel innenfor normalen vil jeg tro. Og med en høst med fem-seks lag i teten, kan det bli trøkk på flere arenaer rundt om. Vi har et fantastisk publikum, så vi er fornøyd og gleder oss til høstsesongen, sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg.

– Hovedforklaringen vår er at vi mangler en tribune . Det gjør noe med dynamikken i billettsalget og de kampene som virkelig ville blitt fullsatt gjør ikke det, da vi kun kan ta 12.900 mot 17.600 normalt, sier Camilla Schutz, kommersiell leder i Brann og legger til:

– Det blir spennende å se hvordan høsten blir. Det kan være at høsten trekker opp da ting skal avgjøres.

Tilskuersnitt 2018 Rosenborg: 17.084 (17.592 i fjor)

Brann: 10.250 (11.858)

Vålerenga: 8880 (9702)

Molde: 6767 (7785)

Strømsgodset: 5843 (6271)

Odd: 5481 (7106)

Sarpsborg: 5100 (4689)

Lillestrøm: 4771 (5628)

Start: 4191 (4090 i OBOS-ligaen)

Haugesund: 4182 (4455)

Kristiansund: 4024 (3824)

Tromsø: 3763 (3596)

Stabæk: 3456 (3960)

Sandefjord: 3426 (4011)

Bodø/Glimt: 3314 (2423 i OBOS-ligaen)

Ranheim: 2234 (684 i OBOS-ligaen)



I Sarpsborg derimot oppleves det oppgang på arenaen. Årets snitt for blåtrøyene er 5100, 411 flere per kamp enn i fjor.

– Veldig gøy. Hele byen har kommet litt mer på banen. Vi er sulteforet og mange generasjoner har gått glipp av toppfotball i Sarpsborg. Nå er gnisten tent hos mange. Også hjelper det at vi presterer, sier Alexander Klaussen, salgssjef i klubben.

Viking og Aalesund borte

En forklaring på nedgangen i Eliteserien være at Viking og Aalesund rykket ned i fjor. De hadde et tilskuersnitt på henholdsvis 7380 (7499 i år) og 6062 (4782 i år).

Nyopprykkede Start og Bodø/Glimt har et snitt på 4172 og 3314 tilskuere.

Ranheim (2234 tilskuere i år) trekker litt flere folk enn Sogndal gjorde i fjor med 2003 overværere per kamp.

Nedrykket til Viking og Aalesund gjør at OBOS-ligaen har en økning i tilskuere på 229 per kamp. Hadde Fredrikstad, som nylig hadde over 10.000 på 2. divisjonskamp , fortsatt spilt der, ville trolig snittet vært langt høyere.

