Klopp tar Manchester City-stjerne i forsvar

FOTBALL 2018-08-20T07:43:08Z

Liverpool-manager Jürgen Klopp kaller de som fryder seg over Kevin De Bruynes skadesmell for drittsekker.

Publisert: 20.08.18 09:43

Manchester City må klare seg uten stjernespiller Kevin De Bruyne i flere måneder , men Jürgen Klopp, sjefen på det eneste laget som, ifølge VGs tips, kan utfordre City om gullet, synes ikke noe om personer som jubler for skaden fordi den svekker den regjerende seriemesteren.

– For å være ærlig, så er de som tenker slik, om en situasjon som denne, drittsekker, sier Klopp til Sky Sports, ifølge Liverpool Echo.

– Slik er ikke jeg. For det første ønsker jeg ham absolutt alt det beste. Jeg elsker denne spilleren, og da jeg var i Dortmund og han i Chelsea, ønsket jeg ham desperat. Men da ville ikke José (Mourinho) gi ham til meg, fortsetter Liverpool-manageren.

Klopp tror imidlertid ikke City vil lide altfor stor nød på grunn av de mange valgmulighetene til City-manager Pep Guardiola. Han nevner Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden og Ilkay Gündogan.

– Ingen trenger å bekymre seg for Manchester City og deres kvaliteter. Men vi ser ikke på andre lag. Vi prøver bare å gjøre det beste ut av vår egen situasjon, og forhåpentligvis funker det, sier Klopp.

Manchester City har vist at de har klart seg greit uten Kevin De Bruyne (valset over Huddersfield med sifrene 6–1 søndag ), og mandag er det Liverpool sin tur til å forsøke å ta sin andre trepoenger på like mange forsøk.

