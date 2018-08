Forbannelsen fortsetter for Harry Kane – Spurs slet seg til seier

Publisert: 11.08.18 15:23 Oppdatert: 11.08.18 16:44

FOTBALL 2018-08-11T13:23:18Z

(Newcastle – Tottenham 1-2) På 14 august-kamper står stjernespiss Harry Kane (25) uten et eneste Premier League-mål.

Men Tottenham kunne likevel juble for seier i PL-åpningen borte mot Newcastle.

– Jeg er så stolt av spillerne mine med tanke på omstendighetene. Newcastle er et godt lag og de hadde sjanser til å score mer enn ett, men noen ganger trenger man flaks i fotball, sier Spurs-manager Mauricio Pochettino til Sky Sports.

Seieren sørget Jan Vertonghen og Dele Alli for.

Sjansebonanza

Da førstnevnte gjorde 1–0 før ti spilte minutter, var ballen bare ni millimeter (!) over streken.

– Det hadde aldri blitt godkjent uten mållinjeteknologien, sier Erik Thorstvedt, TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper.

Det var for øvrig den 31-år gamle stopperens første ligamål for Spurs siden han scoret fire i debutsesongen i 2012/13.

– Jeg fortjente det og var glad for dette. Jeg er en glad mann på grunn av mållinjeteknologien i dag, og forhåpentligvis kan jeg score flere, kanskje mer enn Dele (Alli), sier Vertonghen ifølge BBC.

Bare to minutter og 29 sekunder senere lå ballen i buret bak Hugo Lloris.

Joselus første ligamål siden januar betydde imidlertid ikke all verdens da Dele Alli stanget bortelaget i ny ledelse i det 18. minutt.

Og på tross av store sjanser til begge lag i omgang nummer to, flest til Newcastle (både stolpe- og tverrliggertreff), ble det ingen mål de siste 45 minuttene.

VG Live: Les utfyllende referat her!

– Vi fortjente uavgjort

Tottenham åpnet Premier League 2018/19 med 2–1-seier. Newcastle med tap.

– Det er viktig å starte med tre poeng. Det er en lang sesong og vi må forbedre oss, men det var en positiv start, sier matchvinner Alli.

Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles mener eget lag fortjente mer.

– Vi kan ta med masse positivt fra kampen, for vi spilte helt på høyde med dem. Det var et tøft resultat å få i fleisen, sier han, og får støtte av manager Rafael Benítez, som mener laget fortjent minst ett poeng.

Forbannelse

En som ikke fikk det helt til å stemme, var VM-toppscorer Harry Kane.

Noe overraskende var han, som for ikke lenge siden kom tilbake fra ferie, å finne i startoppstillingen til Mauricio Pochettino. Han takket imidlertid ikke for tilliten.

Istedenfor virket spissen noe ubesluttsom innenfor boksen, og han var ikke alltid helt venn med kula. I den andre omgangen bemerket han seg med et gult kort.

Ingen Kane-mål betyr også at hans august-forbannelse fortsetter.

25-åringen har nå spilt 14 ligakamper i august uten å score mål. Smått bisart for en spiller som har blitt Premier Leauge-toppscorer to av de siste fire sesongene (totalt 105 ligamål) og kommet på 2. plass på listen de to andre.

– Han var ikke helt på hugget. Han sliter med å komme til avslutningen, sa Erik Thorstvedt i pausen.

Harry Kane har nå to kamper igjen å score på i løpet av august 2018. Neste helg venter nyopprykkede Fulham på hjemmebane, før Spurs skal til Manchester for å møte United den 27. august.