Solskjær kåret til månedens manager i Premier League

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) vant prisen for månedens beste manager i Premier League på første forsøk.

Nordmannen mottok fredag prisen som ligaens beste manager for januar, en måned der han ledet Manchester United i fire seriekamper: 2–0 over Newcastle, 1–0 over Tottenham, 2–1 over Brighton og 2–2 mot Burnley.

Solskjær var nominert sammen med Burnley-manager Sean Dyche og Southampton-sjef Ralph Hassenhüttl.

Solskjær blir dermed første Manchester United-manager til å vinne prisen siden Sir Alex Ferguson mottok den i oktober 2012.

Tidligere på dagen, da han møtte pressen på treningsfeltet Carrington, fikk Solskjær spørsmål om hvor stolt han er over det han og laget har utrettet, og hvordan det vil være å bli kåret til månedens manager. Da svarte han slik:

– Det har vært en strålende prestasjon. Laget fortjener all mulig ros for det. Det er de som har gjort det. Jeg ser ikke tilbake og tenker at jeg er stolt. Jeg ser alltid fremover. Jeg har aldri satt meg ned før jeg er ferdig med noe, og sett tilbake på det med stolthet. Du reflekterer, men jeg har aldri klappet meg på skulderen og sagt «godt gjort». Kanskje jeg burde gjøre det oftere?

Totalt står Solskjær med ni seirer og én uavgjort etter ti kamper som midlertidig Manchester United-manager.

– Fullt fortjent

En som har fulgt litt ekstra med på Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i det siste er tidligere Manchester United-spiller Erik Nevland. Han mener utmerkelsen til Solskjær ikke var noe annet enn fullt fortjent.

– Det er utrolig kjekt. Han har jo imponert fra første sekund han ankom. Jeg tenkte ikke i de baner når han kom, men at han vinner månedens manager i hans første fulle måned i klubben er bare helt utrolig og ikke minst fortjent, skryter Nevland.

Han sier også at han ser store endringer i laget fra da José Mourinho trente «de røde djevlene» til hvordan de ser ut under Solskjær.

– Han har fått Manchester United til å ligne på Manchester United igjen. Spillerne gir alt, og det er en positiv atmosfære rundt klubben.

Nevland har enda ikke hatt tid til å se Manchester United under Solskjærs ledelse, men forteller at det muligens må bli en tur før sesongslutt.

– Det skal godt gjøres å holde disse resultatene oppe, men jeg håper i hvert fall prestasjonene er de samme i april som de er nå. Da tenker jeg meg muligens over en tur, forteller den tidligere Manchester United-spilleren.

