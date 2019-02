TIDEN MODEN: Fotballpresident Terje Svendsen og NFF legger frem nye forslag for å gjøre kvinnefotballen bedre. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vil kutte antall lag i Toppserien og 1. divisjon

ULLEVÅL (VG) Fotballpresident i NFF, Terje Svendsen, kunne torsdag fortelle at det foreslås redusering av antall lag i Toppserien og 1. divisjon.

Per dags dato er det 12 lag i Toppserien , men nå vil det bli foreslått til NFF-tinget at det reduseres til 10 lag. Espelund-utvalget, som ble opprettet i 2017 for å foreslå endringer i kvinnefotballen, ønsket at det skulle kuttes helt ned til åtte lag. Etter et styremøtet onsdag landet Espelund-utvalget sammen med Norges Fotballforbund på å foreslå redusering til 10 lag.

Det i tillegg til økt satsing for å gjøre kvinnefotballen bedre. Siden 2010 har Norge på kvinnesiden hatt en jevnlig nedgang på FIFA-rankingen, og foruten reduseringen av lag i Toppserien ville de også fremme flere forslag for å snu trenden i norsk kvinnefotball.

– Vi legger frem en totalpakke. Vi vil i tillegg til å foreslå en endring i antall lag i ligaen, legge frem at vi vil styrke trenersatsingen i kvinnefotballen. Vi vil legge til rette for, å støtte klubbene økonomisk slik at trenere i Toppserien skal utdanne seg til å ha UEFA PRO-lisens, forteller fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Støtte til «proffdager»

Svendsen forteller også at de vil legge frem et forslag til økonomisk støtte til Toppserie-klubbene til det de kaller for «proffdager». Det vil si dagene og timene kvinnene har fri som kan brukes til enda mer trening.

Svendsen la også frem at de vil fokusere på å øke gjennomsnittsalderen i toppfotballen.

– Vi ser i forhold til Sverige og Tyskland, som vi liker å sammenligne oss med, at vi har en mye yngre gjennomsnittsalder her til lands. Vi ønsker at den skal økes, sier Svendsen.

I tillegg til redusering av antall lag i Toppserien fra 12 til 10, vil NFF også foreslå det samme i 1. divisjon, mens i 2. divisjon vil det bli lagt inn forslag om å øke fra 68 lag til 80.

– Seriestrukturen er ikke svaret på alt

Det har lenge vært en diskusjon i norsk toppfotball om hvor mange lag som skal være på de øverste nivåene - både i herrefotballen og i kvinnefotballen. Svendsen forteller at det er totalpakken som nå gjør det enklere å få lagt inn forslag til tinget om redusering av lag i Toppserien, enn det har vært i Eliteserien.

– Vi satt sammen et utvalg som så på helheten. Seriestrukturen løser ikke alle problemene, det er helheten med en rekke virkemidler som må til. Det er rett og slett måten det hele er gjort på, sier fotballpresidenten til VG.

Han forteller at han tror en redusering av antall lag i Toppserien vil styrke klubbene på det øverste nivået.

– Overordnet er det jo for å samle alle de beste spillerne i færre klubber. Da får vi et mye bedre utviklingsmiljø for våre beste spillere.