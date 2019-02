KAN BLI BLÅ: Daniel Braaten deltok på onsdagens Stabæk-trening. Foto: Frode Hansen/VG

Braaten på Stabæk-trening - aktuell for overgang

BEKKESTUA (VG) Daniel Braaten stilte på onsdagens Stabæk-trening. Nå kan den kontraktsløse 36-åringen ende opp på Nadderud.

Publisert: 13.02.19 11:26 Oppdatert: 13.02.19 13:34







– Stabæk er en fin klubb, på det øverste nivået. Det er alltid greit å trene litt med et lag. Jeg er med fremover, så ser vi, sier Braaten til VG.

Like før klokken 11.00 entret Braaten bæringenes treningsfelt på Bekkestua. Sammen med Stabæk-stopper og tidligere lagkamerat Vadim Demidov (32), smilte og lo 36-åringen på vei ut til dagens økt.

Etter tre år i Brann utløp Braatens kontrakt i Bergen ved sesongslutt i fjor. I vinter har den anvendelige midtbanespilleren flyttet hjem til Oslo. Nå kan Braaten være i ferd med å finne seg en ny arbeidsgiver. Med 52 A-landskamper for Norge og erfaring fra spill i Premier League og Ligue 1, vil han kunne tilføre et ungt Stabæk-lag både rutine og kvalitet.

I SEDVANLIG GODT HUMØR: Braaten er kjent som en humørspreder. Onsdag var tonen god mellom ham og Vadim Demidov. Foto: Frode Hansen/VG

Demidov-tipset

Før Braaten skrev under for Brann i 2016, var det Demidov som tipset bergenserne om at Oslo-karen kunne være aktuell.

Onsdag var de to kompisene gjenforent på Nadderud.

Om det blir en overgang, gjenstår fortsatt å se. Foreløpig er Braaten på en form for prøvespill. Han er klar på at han har tenkt å fortsette karrieren.

– Jeg er glad i å spille fotball, så det blir nok fotball litt til. Men vi får se hva det blir til, sier Braaten.

Ser på hverandre

Braaten var tidvis glitrende for Brann både i 2016 og 2017. Dessverre fikk han spolert mesteparten av forrige sesong på grunn av store skadeproblemer.

Han spilte sin siste kamp i rødt i oppgjøret mot Odd. Nå kan Braaten ende opp i blått i stedet - under ledelse av Henning Berg.

– Daniel har spilt på et veldig høyt nivå tidligere. Han har lyst til å fortsette karrieren. Så nå vil vi se litt på han og han vil se litt på oss. Det er fint, forteller Berg til VG.

FØLGER MED: Henning Berg på onsdagens Stabæk-økt. Foto: Frode Hansen/VG