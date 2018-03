KORTENE TETT TIL BRYSTET: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter kampen mot Kristiansund på Lerkendal. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Hemmelighetsfull om Rosenborgs offensive plan: – Det får dere finne ut av

Erik Eikebrokk

Publisert: 17.03.18 22:37

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Kristiansund 2-2) Rosenborg hadde spilt 140 minutter uten scoring. Så scoret trønderne to mål på to minutter – på dødball.

I den første hjemmekampen for sesongen skurret Rosenborg-maskineriet. Etter 2-2-kampen mot Kristiansund BK fikk Ingebrigtsen et ledende spørsmål fra VG om skurringen var en konsekvens av at laget hadde trent annerledes i vinter for å stå bedre rustet til 2018-sesongen.

Men Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen bet ikke på agnet.

– Det har ikke noe å gjøre med at vi har øvd på noe nytt. Vi burde hatt tre poeng i dag ut ifra det som skjedde. Vi står med ett poeng (etter to serierunder), og det har like mye med uflaks og små marginer imot å gjøre, som udyktighet, sier han til VG.

Dårlig start

Motstanderen fra Kristiansund sjokket et vinterkaldt hjemmepublikum med scoring etter elleve minutter. Rosenborg fikk et mål annullert – kanskje var det riktig, kanskje ikke – men bortsatt fra det var det lite som fungerte offensivt for den regjerende seriemesteren.

– Vi skal ikke gjøre noe annerledes, og har jobbet med det vi har jobbet med. Vi var gode i perioder i dag, og nå handler det om å gjøre de periodene enda lenger.

– Hva er det vi på tribunen, journalister og tilskuere skal se etter, for å forstå hva det er Rosenborg skal gjøre annerledes, og eventuelt bedre?

– Det får dere finne ut av selv. Jeg har ikke noe plan om å legge ut om hvordan vi skal se ut og hvordan vi øver oss. Vi øver på ulike ting, så får dere journalister – og eksperter – finne ut hva det går ut på.

– Betyr det at det vil bli hemmelighold og lukkede treninger i fremtiden.

– Nei, det blir det ikke, men vi trenger ikke brodere ut i alle medier om hvordan vi øver oss. Da er vi i så fall det eneste klubben i verden som legger ut taktikken offentlig, sier Ingebrigtsen.

Strateg?

Etter kampen erkjente Kristiansund-trener Christian Michelsen overfor VG at han – og laget – hadde lært siden tilsvarende kamp i 2017, da Rosenborg vant 4–1. Denne gangen fremsto bortelaget som langt mer forberedt.

– Vi føler vi har utviklet oss siden vi tapte 4–1 her i fjor. Vi har måttet ta nye steg fra å være et Obos-lag til å være av Eliteserie-kvalitet. Vi kan spille flere formasjoner. Det handler om å sende ut de guttene vi har mest troen på. Kloke spillere er ikke så opptatt av formasjon, men av kjente roller.

Mot Rosenborg gikk Michelsen og kompani ut i en 4-2-3-1-lignende formasjon, med høy forsvarslinje. Det fungerte godt – lenge.

– Vi kan spille flere formasjoner. Det handler om å sende ut de guttene vi har mest troen på. Kloke spillere er ikke så opptatt av formasjon, men av kjente roller. Jeg var redd for at det skulle komme

utpå elleve spillere som skulle herje med oss, for vi vet at vi må være helt på maks for å henge med et lag som Rosenborg.

– Er du en strateg?

– Alle trenere ønsker nok å være strateger, det kommer godt med å være litt smart underveis, så det er ikke noe unikt i KBK, men hvor klok treneren er får være opp til andre å bedømme, sier Michelsen til VG.

Vil være først ute

Trenerkollegaen i Rosenborg er innforstått med at andre eliteserielag gjør grep for å stå bedre rustet mot Rosenborg.

– Vi møter lag som tar store hensyn til oss, så vi må utvikle flere måter og strenger å spille på, så det er en naturlig del av det (vi trener på). Fotballen har utviklet seg voldsomt siden jeg spilte, og det vil den gjøre i fortsettelsen også, sier Ingebrigtsen.

– Da må vi tørre å være et av lagene som er først ute i den utviklingen.

Ingebrigtsen vil ikke avsløre om klubben forsøker å kopiere eller lar seg inspirere av én spesiell klubb eller trener.

– Stort sett kikker vi på lag om spiller 4-3-3, og hvordan de gjør det. Vi ser ikke på ferdighetene til enkeltspillere, men måten de spiller på, hva de prøver på og hvorfor de prøver på det. Og så ser vi om det er noe vi kan tilegne oss. Vi har et rått ønske om å bli bedre, det er det vi jobber med.

Rosenborg-treneren har en fortid som midtbanespiller i Manchester City, der dagens trener – en viss Pep Guardiola – høster anerkjennelse både for resultatene og måten laget spiller på.

– Kan vi komme til å få se Guardiola-fotball på Lerkendal?

– Tja, det er ingenting som hadde vært likere enn det, men det er mulig vi må få Manchester City hit for å få til det, da.