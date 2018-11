SKURRETE SESONG: Godt kledd i novemberkulden følger Ronny Deila en av Vålerengas treninger før årets siste fotballkamp. Foto: Helge Mikalsen

Deilas plan for å bli topplag neste sesong: Fysikk, fast formasjon, flere tøffinger

FOTBALL 2018-11-24T07:11:26Z

VALLE (VG) Selv om Vålerenga-trener Ronny Deila (43) har snakket mye om topp seks i år og fortsatt kan klare det, er han ikke fornøyd med 2018. Men neste år skal klubben være i medaljekampen. Han vet også hvordan.

Publisert: 24.11.18 08:11

Før årets siste seriekamp, hjemme mot overraskelsen Ranheim, svarer Vålerenga-sjefen på hvorfor 2018 i beste fall kun blir marginalt bedre enn 2017, hva som er planen for hvordan klubben skal nærme seg toppen i 2019, at milliardær og eier Tor Olav Trøim er klar for å bidra til det, og hvordan tøffe typer skal løfte laget både i trening, kamp og på tabellen.

Men først: Hvorfor er Vålerenga middels – i år igjen ?

– Godt spørsmål, starter Ronny Deila – og vet godt hva som har skjedd etter seriegullet i 2005.

Snittplassering: Syvende

Siden den gang har nummer syv vært Vålerengas snittplassering, det har fått klubbens egne fans til å lage både selvironi og skjerf av at «syvendeplassen er vår», og som Deila selv påpeker før han snart går løs på sin tredje hele sesong som Vålerenga-sjef: Trenerne etter 2005 har fått relativt god tid på å prøve.

Martin Andresen hadde fem hele sesonger, Kjetil Rekdal fikk nesten fire, Deila får iallfall fire – mens Vålerenga som regel blir et sted mellom nummer seks og ti. Og veldig ofte syv, noe som fint kan bli fasiten i 2018 også.

– Det handler om kultur, identitet. Jeg føler det ikke har vært tydelig nok identitet og kultur i fotballen og laget. Den finnes i klubben, men ikke i laget, den kulturen som skal til for å få det beste ut av folk. Så er det det at klubben ikke har hatt sin egen arena før nå, det har vært lite kontinuitet i spillertroppen og masse utskiftninger. Det er byttet mye på stil, ikke på trenere, men du må ha tydelighet i spillestil, svarer Ronny Deila.

De bytter ikke trener nå heller, minst mulig på spillersiden, arenaen har fylt ett år – og Deila spår et betydelig bedre 2019 på Oslo Øst. Han vedgår at årets sesong egentlig burde budt på et sted mellom 45 og 50 seriepoeng. Det blir maks 42 og sjetteplass.

– Skal være topp fire

– Neste år skal vi være topp fire. Vi skal slåss om medalje og være der oppe. Det er helt klart målsettingen, erklærer Ronny Deila.

– Blir det et ufravikelig krav også? Fra deg til spillerne – eller fra klubben til deg? Eller fra Ronny Deila til seg selv?

– Alle de tingene du sa der! svarer han og ler.

– Hva skjer hvis ikke?

– Det får vi se på. Vi får gå gjennom sesongen først. Jeg ønsket flere poeng i år, men jeg må se fremover. Ellers er det ingen vits i å holde på med dette her. Vi har gjort mye bra, men som sagt, hadde vi håpet på noen flere poeng.

– Du sa i fjor at det skulle skje «mye rart og uforutsett» om dere ikke skulle bli bedre fra 2017 til 2018. Det blir dere vel i beste fall bare marginalt?

– Jo. Men ser du bak målscoren, så slipper vi til mye færre sjanser enn tidligere. Vi er mye mer på siste tredjedelen, og jeg så en statistikk der vi var nummer to i å produsere sjanser. Og vi har snudd på troppen totalt. Vi har et fremtidslag. Nå er det kontinuitet som gjelder. Uten å få inn nye spillere blir vi bedre neste år, svarer Deila.

Spikrer formasjon nå

Men et par ting har han bestemt seg for. Treningsmengden blir spisset, de skal spille fast 4-2-3-1 (dropper 4-3-3 slik han startet sesongen i år) fordi han mener Vålerenga er så sterkt knyttet til den formasjonen, og når han skal hente spillere, skal de ha noen klare kjennetegn:

De må være ledertyper, sterke, tøffe og skandinaviske – og gamle nok til å kunne huske at spilleren Ronny Deila debuterte i Eliteserien (1999).

– Vi mangler fysikk til å stå imot på dødball. Vi har 8 eller 9 mål for og 17 scoringer imot på dødball i år. Så vi må få inn litt mer fysikk, så vi ikke blir tatt slik, bli mer voksne. Men vi kommer ikke til på hente mange spillere nå. Det har vi hverken økonomi eller lyst til. Det må i så fall være noen som gjør oss klart bedre, sier Vålerenga-treneren.

Uansett varsler han å være mer kynisk i laguttaket kommende sesong.

– I år har vi spilt lag for å vinne i morgen. Jeg vil nok være enda råere på å vinne her og nå. For hvor mange unge spillere er det på Brann og Rosenborg? Eller Haugesund? Det er iallfall ikke tenåringer.

– Du blir mer resultatfokusert neste år?

– Vi kommer til å få igjen for at vi har våget å bruke unge spillere og tenkt fremtidsrettet. Men det blir viktig at vi blir mer opptatt av å vinne her og nå. Da kjemper vi om topp fire, spår Deila.

Smultringer

På én tabell er faktisk Vålerenga inne på nettopp topp fire i år (før siste runde), nemlig antall kamper uten å slippe inn mål.

Vålerenga har holdt nullen i ti kamper (Rosenborg har 12, Brann og Haugesund 11) og har ytterligere fem kamper med bare ett innsluppet. Det vil si at så mye som 38 baklengs sprer seg over bare 14 kamper.

– Det vitner om at vi sprekker opp. For dårlig disiplin. Jeg har nok vært litt for opptatt av å spille ut motstanderen og gitt en del oppgaver til spillerne som har vært litt tøffe å kunne gjennomføre. Hver gang vi gjør ting enkelt, holder vi nullen og da får vi poeng. Det betyr at vi er inne på masse riktig, men må være enda tidligere og enda enklere, tror Deila.

– I din periode har dere aldri vunnet mer enn tre kamper på rad og du nevner selv masse innslupne på dødball. Har du en utfordring med mentaliteten blant spillerne?

– Jada. Vi har en veldig fin gruppe, den er profesjonell og jobber steinhardt. Men vi mangler litt Roy Keane-typer, eller litt som Sivert Heltne Nilsen. Vi har masse sosialministere, som er flinke med gutta og til å ta vare på hverandre. Men har ikke den som setter skapet på plass. Det må vi få frem i våre egne og kanskje også se etter i overgangsvinduet, røper Deila.

– Går det an å tolke deg som at du skal ha to tøffinger inn – en på midtbanen og en på topp?

– Vi får se. Vi ser i sentrallinjen og må ha enda mer lederskap inn. Fysikk og voksenhet blir viktig. Og ikke minst at de er skandinaviske. Vi må ha en ledergruppe bygd på skandinaviske spillere.

Trøim betaler

– Har Trøim gitt gode signaler for at han er med på dette?

– Han er på laget vårt hele veien. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte, men han er absolutt positiv til det som skjer og med for fulle mugger for å få Vålerenga der de hører hjemme. Det som har vært målet hele veien: Etter tre-fem år skal vi kjempe om topp fire. Og deretter bli der.

– Rosenborg, Brann og Molde er økonomisk og fotballmessig et steg foran nå, men vi kan tukte også noen av disse med maks utvikling neste år, sier Ronny Deila.

Men først er det Ranheim, en kamp med milliongevinst i potten – pluss muligheten for å bli bedre enn nummer syv.