Kjempemiss av Sørloth da Tottenham slo Crystal Palace

FOTBALL 2018-11-10T19:36:56Z

(Crystal Palace-Tottenham 0–1) Alexander Sørloth (22) sover neppe godt i natt.

Publisert: 10.11.18 20:36 Oppdatert: 10.11.18 21:02

På overtid fikk innbytteren plutselig en gigantsjanse til å berge ett poeng for Crystal Palace hjemme på Selhurst Park.

Et skudd endret retning, Sørloth tok sjansen og gikk, og plutselig var han helt alene med Hugo Lloris i Tottenham-målet. Spissen gikk for kraft med venstreslegga og skjøt rett på Lloris.

– Han velger kraft istedet for å plassere ballen, og det er kanskje et tegn på en spiss som mangler selvtillit, konstaterte TV 2-ekspert Erik Huseklepp i oppsummeringen etter at Tottenham sikret seg alle tre poengene.

Fikk revansj

Sørloth fikk sjansen i det 70. minutt og klarte seg meget godt da Crystal Palace satset alt fremover for å jage utligningen etter at Juan Foyth hadde sendt Tottenham i føringen i det 66. minutt.

Argentineren stupte frem på en corner og headet ballen i mål. To Palace-spillere ble stående og se på Foyth som fikk gå opp helt alene.

20-åringen fikk en grusom Premier League -debut forrige helg da han laget to straffer mot Wolverhampton. I sin andre kamp ble han matchvinner og fikk sin revansj etter en litt usikker start på kampen.

Skrøt av Foyth

– Dette er fantastisk for Foyth. Han spilte så bra i dag. Han må lære og bli bedre, men han er en lovende spiller for oss, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til BT Sport.

– De to straffesparkene får jeg lære av, sier unggutten. - Det viktigste var at vi spilte godt og vant.

Det var kanskje ingen bombe at det endte 1–0-til Tottenham. I de fem siste møtene mellom London-klubben har Tottenham vunnet 1–0, ifølge statistikktjenesten Opta.