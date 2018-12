LØNNSOMT: Islandske Samúel Kári Fridjónsson jubler etter eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Brann i Oslo. VIF vant kampen 2–1 og islendingen scoret kampens første mål. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Vålerenga tjente to millioner på VM-deltagelse for én spiller

FOTBALL 2018-12-05T16:25:46Z

Samúel Kári Fridjónsson (22) gikk glipp av fire Vålerenga-kamper mens han satt på benken for Island under VM. Det gir klingende mynt i klubbkassen på Valle.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har tirsdag bekreftet hvor mye penger hver enkelt klubb får i kompensasjon for spillere som har vært på samling i forbindelse med VM i Russland eller kvalifiseringen.

Vålerenga er den klubben i Norge som har mottatt høyest kompensasjon: To millioner norske kroner.

22-åringen fra Island var den eneste eliteseriespilleren som deltok under VM. Selv om han satt på benken i alle tre kampene Island spilte før de røk ut av gruppespillet, får klubben rikelig betalt.

Sportslig leder i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, skriver i en SMS til VG at klubben har fått en fast takst for hvert døgn islendingen har vært på landslagssamling.

Fridjónsson var utilgjengelig for Ronny Deila i sommerkampene mot Brann (0–0), Rosenborg (0–3), Bodø/Glimt (2–2) og cupkampen mot Tromsø (8–7 etter straffer).

Hør hva Kjetil Rekdal sa om islendingen da han signerte for Vålerenga i 2016:

Men Vålerenga er ikke den eneste eliteserieklubben som har fått kompensasjon:

Molde: Én million kroner.

Rosenborg: 330 000 kroner.

Haugesund: 330 000 kroner.

Rosenborg-sjef Tove Moe Dyrhaug skriver i en SMS til VG at de har fått kompensasjon for Hólmar Örn Eyjólfsson. Islendingen spilte i RBK fra 2014 til 2016 og deltok i VM-kvalifiseringen for Island i 2016.

Daglig leder i Haugesund, Eirik Opedal, sier til VG at det er Nigerias William Troost-Ekong som har utløst kompensasjon fra FIFA.

– Vi syns det er greie penger og vi føler at vi har fått god avkastning for Troost-Ekong.

Og det er kanskje ikke så rart at pengene kommer godt med for vestlandsklubben. Tidligere i høst kom det frem at klubben er i pengenød og har beregnet et underskudd på 23 millioner i 2018 .

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med daglig leder i Molde.