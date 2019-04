SESONGAVSLUTNING: Heimebane sesong 2s siste episode kommer ut søndag denne uken. I årets sesong har flere kontroversielle temaer blitt tatt opp, blant dem homofili. Foto: Motlys/NRK

«Heimebane»-Carew: Forstår at homofile fotballspillere ikke står frem

ULSTEINVIK (VG) Homofili er en av de kontroversielle tingene innen fotballen gjengen i «Heimebane» har tatt opp i sesong 2. Det er Ane Dahl Torp (43) og John Carew (39) glade for.

Carew spilte fotball, på høyeste nivå, i 15 år og har selvsagt gjort seg sine refleksjoner om temaet, siden han har delt garderobe med flere hundre fotballspillere gjennom årene.

Denne helgen er det sesongavslutning i sesong 2 av NRK-serien «Heimebane», hvor nettopp homofili har vært et sentralt tema. VG møtte Carew under innspilling av sesongen sist høst.

Han sier han aldri har opplevd at en medspiller har sagt han er homofil, men Carew innrømmer:

– Jeg har hatt mine mistanker. Men ingen har sagt noe, og det er også forståelig fordi garderobe-miljøet er som det er i fotballen, forteller Carew i et intervju med VG for rundt et halvt år siden.

Carew mener vedkommende som står frem må være ekstremt sterk.

– Jeg skjønner hvorfor ingen har gjort det, så ærlig må jeg være. Men det er selvsagt å håpe at noen gjør det, for da blir det enklere for andre å følge etter. Sånn sett er det fint at «Heimebane» tar opp problematikken, det vil nok kunne bli viktig. Og det kan hjelpe, tror John Carew .

Han mener at det er viktig at serier som «Heimebane» brukes til å ta opp viktige temaer i idretten.

I sesong to har psykiske problemer, som i sesong 1, vært et bærende tema. I tillegg til foreldreansvar. John Carews rollefigur, Michael Ellingsen, havner i rettssak om barna, da han og kona i filmen skal skilles.

Tror det vil lettere å stå frem

En som jobber med at det skal bli enklere for homofile fotballspillere her i Norge er Joachim Walltin, forbundsleder i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). Han har selv spilt sammen med Carew i Vålerenga – og føler fotballen har utviklet seg enormt siden den gang.

– Vi har kommet et godt stykke på veien. Det er en mye større aksept for folk rundt dette temaet, og slik skal det være. Det er bare synd vi ikke har kommet enda lenger, forteller Walltin til VG.

Han hadde håpet man hadde kommet lenger enn hvor vi har kommet nå. På kvinnesiden er det flere eksempler på utøvere som står frem, mens det er få blant herrene.

– Det er synd. Det er ingen på toppnivå som jeg kommer på i farten som har kommet ut med dette, men folk kan heller ikke pushe dem. Det er viktig at de aktuelle utøverne må ville det selv, sier han.

MØTTE VG: Ane Dahl Torp tok seg god tid til en prat da VG besøkte Ulsteinvik og filminnspillingen av «Heimebane sesong 2» nylig. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Fotballen må ta tak i garderoben sin

Carews skuespillerkollega Ane Dahl Torp er ikke overrasket over at homofili ble tema i sesong to.

– Det er jo litt sånn at vi skuespillere også gjetter på hva temaet blir i filmserier. Og homofili var faktisk en av de tingene jeg gjettet på at kom til å bli fokus i sesong to av «Heimebane». Jeg tror de, filmskaperne, fikk lyst til å ta opp dette temaet.

Det sier Ane Dahl Torp til VG der vi sitter på filmsettet i Ulsteinvik og prater om livet som skuespiller – og hvor viktig en serie som «Heimebane» faktisk kan være, fordi den tar opp nettopp vanskelige temaer.

Kvinner i herrefotball, psykiske problemer – og homofili. Både Torp, som spiller Varg-trener Helena Mikkelsen i serien, og John Carew er enige om at det er bra at vanskelige temaer løftes, og at det er bra at en TV-serie om en fotballklubb gjør nettopp det.

– Det er nærmest opplest og vedtatt at fotball er den siste store mannsbastion, der kvinner og homofile ikke hører hjemme. Blant kvinner er det mye mer åpenhet om homofili, mens mannsrollen er blitt et slags klisjébilde i fotballen, mener Dahl Torp.

Hun mener idretten har noen utfordringer her.

– Fotballen må ta tak i garderoben sin. Det er der problemet ligger, mener den kjente skuespilleren. I sitt eget yrke, skuespilleryrket generelt, mener hun at aksepten er «greit tolerant», men at hun har hørt ting der også.

