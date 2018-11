ENDELIG: Bjørn Maars Johnsen har akkurat headet inn utligningen som gjør at Norge fortsatt leder sin pulje i Nations League. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Effektiviteten må opp, Lagerbäck

FOTBALL 2018-11-16T21:53:26Z

LJUBLJANA (VG) (Slovenia-Norge 1–1) Bjørn Maars Johnsens utligning fem minutter før slutt kan være nok til at Norge vinner sin pulje i Nations League. Men Lars Lagerbäck har fått et stort problem med effektiviteten.

kommentar

Publisert: 16.11.18 22:53

Den er nødt til å bli bedre. Effektiviteten i begge endene av banen skaper trøbbel for Norges svenske landslagssjef, som var uvanlig aktiv på sidelinjen i 2. omgang. Han var stresset, for Norge var gode i banespillet, men fant ikke veien gjennom Slovenias forsvar. Da utligningen til Maars Johnsen endelig kom, kastet de norske lederne seg om halsen på hverandre.

Det var SÅ viktig. Det betydde alt.

Med Bulgarias uavgjorte mot Kypros, ligger veien åpen for Norge, som i sin femte Nations League-kamp på rad var det beste laget.

Det er effektiviteten som er plagsom. 27 målsjanser har Norge skapt på sine fem Nations League-kamper. Fem mål er scoret. Norge trenger altså 5,4 mål pr kamp for å score. Og det tallet er altfor høyt i internasjonal fotball.

Men lenge så det ut som fraværet av Norges beste fotballspiller (i hvert fall av utespillere), Joshua King, skulle bli avgjørende. Norge presset og presset, men lenge så det ut som det hjalp lite: Slovenia ledet, og det eneste positive var at Kypros ledet over Bulgaria. At Norge trenger King ble mer og mer tydelig utover i omgangen, da Ola Kamara ikke fungerte som noen trussel, som King stort sett gjør i hver landskamp.

Norge stanget, hadde ballen, hadde banens gigant i Ole Selnæs, som strødde pasninger som den største selvfølge. Men ingen ting hjalp.

Så kom byttene. Først Martin Ødegaard for en svak Stefan Johansen, etter 57 minutter. Det burde skjedd i pausen. Johansen lyktes med lite. Så Bjørn Maars Johnsen for Tarik Elyounoussi, som hadde løpt seg tom. Og til slutt Alexander Sørloth for en svak Ola Kamara.

Norge fortsatte presset. Norge var best. Ole Selnæs slo krempasninger hele kampen, men Norge fikk ikke mål - før Bjørn Maars Johnsen steg til værs på et innlegg fra Håvard Nordtveit.

1–1. Det kan vise seg å være nok, selv om Norge burde vunnet denne kampen også, etter spill og sjanser, som i Bulgaria. Norge har vært best i samtlige kamper i Nations League så langt.

Det er enkelt å kritisere et lag som ligger under, men den første omgangen i Ljubljana var slett ikke dårlig sett fra Norges synspunkt. Men det minnet om kampen i Bulgaria, der Norge hadde spillet og fire sjanser, Bulgaria hadde lite spill og kun én målsjanse.

Men Bulgaria vant 1–0. Fredag kveld, i første omgang, hadde Norge 60 prosent av ballinnehavet, skapte tre sjanser - mot Slovenias ene.

Men Slovenia ledet 1–0.

Og det tross en av de største dobbeltsjansene vi kan huske å ha sett - etter en halvtime. For da hadde Norge det største trykket på slovenerne, skapte mest - og da et av mange flotte, skrudde innlegg fra Ole Kristian Selnæs (banens beste før pause) kom på den borterste stolpen, sett fra Selnæs, headet Omar Elabdelaoui ballen i mål - trodde jeg.

I stedet ble ballen reddet på streken, og da Ola Kamara kanskje kunne satt inn returen, var han omtrent inne i målet. Slovenerne fikk ryddet ballen unna - såvidt - mens deler av den var over streken.

Men ikke hele. Og da hjelper det ikke. Det hjalp heller ikke at Norge spilte forsvarsspill på juniornivå da Slovenia fikk lov å spille seg gjennom - og score, etter bare ni minutter.

Norge var presset. I pausen var det eneste positive at Bulgaria også lå under, med de samme sifrene, mot Kypros.

Den andre omgangen var ganske lik den første. Norge vant sjansestatistikken 5–2, men det ble bare 1–1. Her har Lars Lagerbäck sin største utfordring: Få et mer effektivt norsk lag offensivt, og et lag som ikke slipper inn mål på de få sjansene motstanderne scorer.

Men puljen leder fortsatt Norge.

Det er, i stor grad, opp til Lars Lagerbäck og hans spillere, da avgjørelsen faller mot Kyrpros mandag.