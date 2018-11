Foto: Peter Schneider / TT NYHETSBYRÅN

Belgisk kollaps mot Sveits i Nations League

FOTBALL 2018-11-18T21:51:37Z

(Sveits-Belgia 5–2) Haris Seferovic (26) scoret tre ganger da Sveits på oppsiktsvekkende vis snudde 0–2 til 5–2 mot Belgia, og sikret avansement i Nations League.

Publisert: 18.11.18 22:51

For første gang siden september 2009 slapp Belgia inn fem mål i en landskamp, da ble det 0–5 borte mot Spania i VM-kvalifiseringen. Det var også sist gang Belgia hadde tapt en landskamp med mer enn to mål.

Nå har belgierne et langt bedre mannskap, og tok bronse i VM-sluttspillet i Russland i juli.

Men Nations League-avansemant blir det ikke på Roberto Martinez’ mannskap. Og det til tross for en fantastisk start på «gruppefinalen». Thorgan Hazard ordnet ledelse etter bare 66 sekunder i Luzern, og scoringen fikk han servert som følge av en grusom forsvarsfeil av Nico Elvedi.

Etter 17 minutter ordnet lillebror Hazard 2–0 til bortelaget.

Det hele virket avgjort, for Sveits måtte vinne med to mål for å ta igjen Belgia.

Ricardo Rodriguez reduserte etter 26 minutter, og fem minutter senere var Benfica-spiss Seferovic frempå med sin første nettkjenning for kvelden. Ett minutt før pause ordnet han 3–2 til Sveits.

Elvedi, som altså tabbet seg ut på det første målet, fikk en herlig revansj da han skallet inin 4–2 etter 62 minutter, og da Belgia jaget redusering så punkterte Seferovic kampen med lagets femte mål seks minutter før ordinær tid var over.

VG oppdaterer artikkelen.