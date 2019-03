GJENFORENT: Florentino Pérez sammen med Zinedine og kona Véronique Zidane på mandagens pressekonferanse. Foto: Bernat Armangue / TT NYHETSBYRÅN

Fotballekspert overrasket over Zidanes valg: – Han har alt å tape

Ni måneder etter at han ga seg på topp, er Zinedine Zidane (46) tilbake for å hjelpe klubben i sitt hjerte. Fotballekspert Petter Veland mener at Zidane styrker sitt kandidatur som tidenes største legende i Real Madrid.

Publisert: 11.03.19 23:19 Oppdatert: 12.03.19 03:06







Han sammenligner det med en tungvektsbokser som har gitt seg på topp – og som setter alle beltene på spill fordi sporten trenger ham.

– Ingen hadde sett for seg at han skulle være tilbake etter ni måneder, sier Norges fremste ekspert på spansk fotball, Petter Veland.

les også Zidane forklarer comebacket – engelsk avis spår kjøpefest

Fakta om Zidane Navn: Zinedine Yazid Zidane

Født: 23. juni 1972 (46 år)

Zidane ble mandag ansatt som manager for Real Madrid til juni 2022.

Han erstatter Santiago Solari, som bare fikk 133 dager i managerstolen til Real Madrid.

Meritter som trener: Mesterligaen: 2015/16, 2016/17 og 2017/18. La Liga: 2016/17. Vis mer vg-expand-down

Zidane hadde nylig vunnet Champions League for tredje gang av tre mulige da han annonserte at han ga seg som Real Madrid-manager.

Men når den spanske hovedstadsklubben ligger nede med brukket rygg etter å ha røket hodestups ut av samme turnering i åttedelsfinalen mot Ajax, er den franske legenden tilbake i klubben.

– Det som stikker seg ut for min del er den helt enorme kjærligheten Zidane åpenbart har for klubben. Han kan umulig gjøre det like bra som sist, og han har alt å tape, sier Veland fra bilen på vei hjem etter innspilling av en splitter ny episode av podkasten La Liga Loca.

– Den gesten han har gjort kan hjelpe ham på sikt. Det er en diskusjon som har gått gjennom alle år om hvem som er tidenes største legende i Real Madrid. Nå begynner flere å helle mot Zidane, sier Veland, og nevner blant andre Alfredo di Stéfano, Emilo Butragueño, Cristiano Ronaldo

Tror Zidane har fått innfridd pengekrav

Mandag kveld snakket Zinedine Zidane for første gang etter at han ble annonsert som Real Madrid-manager samme kveld.

– Jeg forlot Real Madrid fordi jeg trengte det. Troppen trengte det også. Jeg kom tilbake fordi presidenten ville ha meg tilbake, og fordi jeg bryr meg om ham og klubben, sa Zidane på pressekonferansen mandag.

les også Bekreftet: Zinédine Zidane blir ny Real Madrid-manager

I fjor sommer skal Zidane ha bestemt seg og gitt beskjed om å gi seg i løpet av et og samme styremøte, med blant andre Florentino Pérez og Emilio Butragueño til stede, hvor det kom frem at klubben ikke var villig til å gjøre de betydelige endringene som Zidane mente var nødvendig.

– Når man kjenner historikken for kravene som ikke ble innvilget, så er det veldig mye som tilsier at her har Zidane fått viljen sin, sier Veland.

Den meningen deler VGs fotballjournalist Trond Johannessen, som følger internasjonal fotball svært tett.

– Real Madrid er en klubb som knapt har kjøpt noen spillere de siste årene. De har åpenbart satset mye på egne og unge spillere. At de henter Zidane er nok et betydelig tegn på at de kommer til å vise muskler på overgangsmarkedet i sommer, sier han.

Som følge av tøffere konkurranse fra TV-penger i England og Qatar-støttede PSG skal Florentino Pérez ha vært oppriktig bekymret for den økonomiske maktbalansen i Fotball-Europa.

Flere verdensstjerner kobles til Madrid

Det skal ifølge Veland være årsaken til at de endret taktikk på overgangsmarkedet. Fra å årlig hente store stjerner til «Los Galácticos», er James Rodríguez den eneste virkelig store signeringen, med unntak av vidunderbarnet og spesialtilfellet Vinícius Júnior.

– Det gjør at man er usikker på hvor mye Real Madrid faktisk har å gi i budkrig. Tidligere har de trukket seg i siste liten i kampen om blant andre Paul Pogba og Kylian Mbappé. Om de igjen skal kjempe om de aller største stjernene, får det konsekvenser på andre områder.

les også Ødegaard spøkte om Zidane: – Noen ganger var det ikke bra for selvtilliten

Kanskje nedskaleres utbyggingen av rådyre Santiago Bernabéu, kanskje må Florentino Pérez spytte inn fra egen lomme. Det viktigste blir å kvitte seg med dyre spillere, som Gareth Bale, mener Veland.

Det kan imidlertid bety en ny vår for spillere som Isco og Marcelo, som var helt ute i kulden hos Santiago Solari.

Fikk du med deg denne spesielle situasjonen?

Veland mener at Real Madrid har gjort et PR-strategisk smart valg med å få Zidane tilbake allerede nå.

– Selv om Ajax-smellen ikke er glemt, så snakker folk nå om Zidane. Nå folker snakk om sommeren. Og nå snakker folk om neste sesong, sier han.

– Det har vært vanskelig å se inn fra utsiden. Jeg ser frem til å jobbe med spillerne igjen, og konkurrere igjen, sa Zidane selv om den dårlige perioden.

Britiske Independent har blant annet meldt at Zinedine Zidane får tre milliarder kroner å kjøpe for denne sommeren.

– Det vi vet er at Real Madrid var veldig interesserte i Eden Hazard og Kylian Mbappé da Zidane var involvert sist, sier Veland om mulige nysigneringer.

les også Zidane-avskjed til terningkast 6

Den spanske journalisten Guillem Balague delte følgende i en video på sin egen Twitter-profil:

– Dette kan bety vanskeligheter for Gareth Bale. Han tilpasset seg ikke bra under Zidane. Sergio Ramos vil gjenvinne autoriteten sin. Zidane ønsker spillere som (Eden) Hazard, og kanskje til og med (Christian) Eriksen. Han vil bli gitt all sportslig makt. Og alle ting han foreslo i sommer, som Pérez ikke ville gjøre, det meste vil bli gjort nå.

I tillegg skal Porto-spilleren Eder Militao ha vært så godt som klar for Real Madrid, men det gjenstår å se om Zidane er like begeistret for den 21 år gamle forsvarsspilleren.