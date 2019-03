Liverpool tapte poeng i gullkampen: - Manchester Citys tittel å tape

(Everton - Liverpool 0–0) Etter å ha ledet Premier League i 13 strake serierunder, misbrukte Liverpool sjansen til å ta tilbake tabelltoppen fra Manchester City.

– Nå er det Manchester Citys tittel å tape. De har det beste programmet, og ser en god del bedre ut enn Liverpool gjør nå, analyserer TV 2s Simen Stamsø Møller rett etter kampen, som nå tror Manchester City kommer til å vinne ligaen.

For Liverpool har ledet Premier League etter hver runde helt siden Manchester City ble slått 2–0 av Chelsea den 8. desember.

Jürgen Klopps mannskap økte så avstanden helt til syv poeng, men har gradvis blitt spist nærmere og nærmere innpå av Pep Guardiolas seiersmaskin.

– City er egentlig et bedre lag, men Liverpool har vært på sitt beste nivå i veldig mange kamper. Det er tydelig forskjell på Liverpool nå, og Liverpool i sine beste stunder, mener Møller.

Og da Liverpool misbrukte store sjanser og ikke klarte å slå byrival Everton på Goodison Park, mistet de tabelltoppen etter en fullført runde for første gang på nesten tre måneder.

Nå gjenstår bare ni serierunder.

Pickford ble helt

Jordan Pickford ble den store synderen da Liverpool slo byrivalen 1–0 på Anfield i høst, og i hjemmeoppgjøret var den engelske målvakten virkelig på revansjetokt.

For da Liverpools toppscorer Mohamed Salah ble spilt gjennom og la til rette for å straffe Everton nok en gang, var 24-åringen tålmodig og leste Salahs avslutning.

Samme mann var alene gjennom også i andre omgang, men denne gangen var det midtstopper Michael Keane som kastet seg inn og fikk avverget i alle siste nanosekund.

Fabinho fikk den siste muligheten da Virgil van Dijk nikket inn i feltet. Men brasilianeren nølte for lenge, og ble til slutt hindret av Lucas Digne.

Fem smultringer

Veldig mange store sjanser var det ikke i det brennhete derbyet, og fotballekspert Morten Langli oppsummerte på Twitter med at det gikk for fort for spillerne, i en kamp preget av feilpasninger og balltap.

– Det var en veldig, veldig vanskelig kamp, av forskjellige grunner. Vi hadde tre-fire store sjanser, og det var en «vill» motstander, sier Klopp til Sky Sports, og sier at vinden (!) forstyrret spillet.

Og mot slutten valgte Klopp å bytte inn Adam Lallana og James Milner, til forskjell fra mer kreative spillere som Xherdan Shaqiri og Naby Keïta. Det vakte reaksjoner.

– Han må jo ha sine grunner, men jeg synes det var merkelige prioriteringer. Dette måtte jo vært perfekt tidspunkt å bruke disse spillerne, sier Møller, som sier at Liverpool-midtbanen skriker etter kreativitet.

Den gode nyheten for Liverpool er at de holdt nullen i femte kamp på rad. Den dårlige er at de selv gikk målløse av banen for tredje gang på fire kamper.

Og at de avslutter en runde på andreplass for første gang siden 8. desember.