Felix Horn Myhre i hovedrollen - og Brann leder med 19 poeng

(Sogndal-Brann 0–4) Brann fortsetter ufortrødent marsjen mot der en hver bergenser mener at de hører hjemme: I Eliteserien. I hovedrollen denne gang: Felix Horn Myhre (23) med mål og målgivende.

– Det var mye bra, fastslår Oslo-karen Myhre til Discovery+.

– Det er alltid moro å bidra med målpoeng, fortsetter han etter 4–0 over Sogndal borte.

Avgjørelsen om opprykk fra OBOS-ligaen kan faktisk falle før høstregnet setter inn for fullt mellom de syv fjell.

Brann ligger nå 19 poeng foran toeren Ranheim (men én kamp mer spilt).

Brann har nå 11 strake borteseier. De har ikke tapt et eneste poeng utenfor Stadion-murene.

Brann har foreløpig ingen tap i ligaen. Hvis de klarer å gjennomføre serien slik, vil det være historisk etter den nye serieordningen ble innført i 1997. Aalesund (2019) og Sandefjord (2014) hadde begge ett tap da de vant denne ligaen.

Brann kan også komme til å slå poengrekorden fra 2019 da Aalesund noterte 79 poeng.

Brann har 51 plussmål (62–11). Nest best er 15 plussmål.

Selv om Brann er suverene på nivå to i år, er det ikke alle i Bergen som er overbevist om at det er nok til å imponere i Eliteserien:

– Jeg tror generelt vi skal være varsomme med å tro at dette laget er spesielt storartet i eliteserien, fastslår Bergens Tidendes kommentator Anders Pamer på avisens chat fra kampen.

– Det er åtte måneder til Eliteserien starter. Vi vet ennå ikke hvor Brann står da, fortsetter samme Pamer på «Ballspark».

– Det er greit om de unngår nedrykkskamp neste sesong, sier Pamer, som likevel kaller seieren i Sogndal en «maktdemonstrasjon».

Brann-supporterne hadde virkelig kjent sin besøkelsestid ved å dra til Sogndal - og feiret med spillerne etterpå.

– En sterk prestasjon. En god angrepskamp av oss. Vi har mye deilig rytme i det vi foretar oss, sier Brann-trener Eirik Horneland til Discovery+.

– Det skal mye til for å ta oss igjen, svarer han på spørsmålet om opprykket allerede synes klart.

Han er ikke opptatt av rekordene som Brann kan komme til å sette denne sesongen - om de fortsetter som nå.

Mathias Rasmussen trillet inn det første målet da en dekket Sogndal-keeper Renze Fij ble stående på feil bein.

– Jeg er veldig fornøyd med den avslutningen, sier Rasmussen.

– Det betyr mye for oss at vi fortsetter slik og ikke slipper oss ned. Vi legger mye stolthet i det, fortsetter han.

Så økte Aune Heggebø til 2–0 før pause - etter at Felix Horn Myhre hadde vist teknikk på øverste hylle i forarbeidet.

I 2. omgang var det Felix Horn Myhres tur til å bli servert - fra Castro. 3–0-ledelse til Brann.

Erik Grønner trodde at han reduserte for Sogndal midtveis i 2. omgang, men scoringen ble annullert for hands. Dermed var alt håp ute for Sogndal, som også måtte avslutte med ti mann etter at nykommeren Isaac Twum fikk gult kort nummer to.

– Det er ikke hands. Det er ræva dømming, mener Grønner - som også er skuffet over at han ikke fikk starte kampen.

Rett etter utvisningen økte innbytter Bård Finne til 4–0 for Brann. Det er hans tiende ligamål i 2022.

– Jeg føler vi styrer kampen, fastslo Aune Heggebø til Discovery+ i pausen. Det var ingen overdrivelse.

– Vi klarer verken å presse høyt eller ligge lavt, sukket Sogndal Per Egil Flo. Saftbygda imponerte med å spille 1–1 i Bergen i vårkampen. Det ble det ingen reprise av.