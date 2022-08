I ENGA: Stefan Strandberg på tribunen på Intility mandag.

Solbakken hevder Strandberg trosset råd – Vålerenga-spilleren stusser

VALLE (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken sier han ble overrasket over at Stefan Strandberg (32) valgte Vålerenga – og at han trosset rådene fra landslaget. Midtstopperen forstår ikke helt hva Solbakken sikter til.

Strandberg ble matchvinner i søndagens Vålerenga-retur, men hvis det var opp til landslagssjefen skulle ikke 32-åringen blitt gjenforent med Oslo-klubben.

Solbakken sier til VG at han ikke så for seg en retur til norsk fotball. Det handler både om kunstgress-belastning og nivået i Eliteserien.

– Jeg er overrasket over valget hans etter de samtalene jeg har hatt med ham, og det har jeg sagt til Stefan. Men det er ikke sånn at jeg ikke tror at han vet hva han gjør, sier landslagssjefen, som er svært fornøyd med det Strandberg har levert under ham på landslaget.

– Jeg har full respekt for valget og for Stefan som person og spiller, understreker han.

Mandag møter VG en mørbanket Strandberg på Vålerengas hjemmearena Intility.

– Jeg fikk meg en ganske heftig smell, den kraftigste jeg har fått på lenge. Jeg ble så utrolig kvalm, og jeg har vært dårlig i natt, beskriver han og beklager at han ikke fikk takket Klanen etter 1–0-seieren over Tromsø.

Utenom smellen føles kroppen «okay».

– Og jeg kan ikke be om så mye mer, sier Strandberg om å bli matchvinner, riktignok med et mål som burde vært annullert.

Solbakkens råd fremstår ikke så klart:

SOL OG STRAND: Spesielt varmt var det nok ikke på Norges trening i november i fjor, men her er Ståle Solbakken (midten) og Stefan Strandberg (høyre) i aksjon på treningsøkten.

– Jeg vet ikke helt hva han begrunner det ut fra. Jeg har snakket mye med Ståle om de forskjellige tilbudene. Det viktigste for Ståle er at jeg spiller fotball. Alle var enige om at landskampene i juni var veldig bra, og da hadde jeg ikke spilt klubbkamp siden før Nederland-kampen i midten av november. Jeg vet hvilket nivå jeg kan levere på.

Lyngdal-mannen har en vond skadehistorikk: Mellom 2017 og 2019 spilte han ingen offisielle fotballkamper og ble operert seks ganger i akilleshælen. Han har selv sagt han var nær ved å legge opp.

Solbakken er derimot tydelig på at landslagets legeteam – og han selv som sjef – ikke anbefalte Strandberg å spille og trene på kunstgress.

– Rådene fra meg har han gått imot, og det er ikke noe problem for meg. Jeg respekterer alle valgene han gjør, sier Solbakken.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener Solbakken bedriver «klassisk trenerprat».

– Stefan er veldig overrasket over hvor bra kunstgresset er her. Det er lagt nytt nå, og det visste ikke Ståle. Jeg har snakket med ham, og det er en fordel at det ikke er HamKam-kunstgress, for det hadde vært en utfordring. Det er forskjell på en god, veldig god og ny og en ræva kunstgressbane, sier Fagermo.

– Ja, det er bedre med nytt enn gammelt. Det blir slitt ganske fort når hele Oslo trener på det, og det skal spille noen bortekamper også. La oss håpe det går bra, svarer Solbakken.

«KLASSISK TRENERPRAT»: Det sier Dag-Eilev Fagermo om Ståle Solbakken.

Landslagssjefen er klar på at Strandberg er en voksen mann på 32 år som kjenner kroppen sin og «den indre, gode følelsen» – og at han selv bestemmer egen karriere.

Men med valget har han «lagt et stort press på seg selv». Solbakken uttalte seg først om saken i podkasten Fotballrådet.

– Han har utfordret kroppen sin, men så må han vise at han klarer å holde tritt. Hvis Ajer, Gregersen, Østigård og Hanche-Olsen spiller på et høyere nivå ute, så må han vise at han er bedre enn dem. Det er konkurranse på alle parametere.

FOR NORGE: Stefan Strandberg.

– Som jeg sa til ham hundre ganger: Jeg kan gi råd og vink, og det gjorde jeg etter hva lege og fysio anbefalte, og hva jeg tror han kunne gjort. Han kunne spilt på gress i en bedre liga. Eliteserien gir mange utfordringer der man spiller på et raskt underlag, møter driblere og må flytte beina fort – det kan være en fin utfordring for Stefan.

Strandberg sier:

– Med min spillestil blir jeg ikke dårligere av å komme her. Om jeg får en hverdag der jeg kan tilpasse litt, og spille flere kamper enn jeg har gjort, så ser han nok på det som positivt.