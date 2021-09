HEISER FLAGGET PÅ TOPP: Bodø/Glimt topper Eliteserie-tabellen etter 1–3 seieren borte mot Viking Søndag.

Se denne tabellen: − Tett som hagl!

Det er ekstremt jevnt i både topp og bunn av Eliteserie-tabellen. Kun fire poeng skiller de fem øverste, og kun ett poeng mellom de tre nederste.

Sist det var så jevnt blant de tre nederste på tabellen, var for 34 år siden i 1987.

– Det er jo tett som hagl!

Det sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG etter at de inntok tabelltoppen etter de på overbevisende vis snudde kampen i Stavanger mot Viking søndag, og tilslutt vant 1–3.

– Det er litt av en tabell vi har i toppen. Glimt har virkelig våknet og ser bedre ut enn de har gjort i hele år, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen til VG og trekker frem Glimts viktigste brikker:

– Amahl Pellegrino har kommet inn og satt fyr på hele klubben. Sammen med Erik Botheim, Ulrik Saltnes og Patrick Berg ser de virkelig ut som en het gullkandidat.

Men hverken Botheim eller Knutsen lar seg overvelde over at de har inntatt toppen av tabellen.

– Vi fokuserer ikke på den. Vi har mange kamper utover høsten, og vi tar kamp for kamp og prøver å bli bedre, sier Erik Botheim til VG.

– Det er elleve kamper igjen. Jeg ser frem til det, sier Knutsen.

Bodø/Glimts neste fem kamper i Eliteserien: Vålerenga (H) 26. september Stabæk (B) 3. oktober Sarpsborg 08 (H) 17. oktober Strømsgodset (B) 24. oktober Molde (B) 27. oktober Vis mer

Tett etterfulgt ligger de kongeblå fra rosenes by. Molde måtte avgi poeng mot Vålerenga på Intility, da de spilte 1–1 i et kontroversiell oppgjør.

– Jeg holder Molde fortsatt som favoritter. De har en solid bredde i stallen, som vil holde hele veien ut en sluttspurt. Glimt skal også ut og spille i Europa, sier Mathisen.

Også fotballkommentator Lars Tjærnås holder Molde som gullfavoritter.

– De har kultur for å vinne og matchvinnere i begge ender av banen. Over tid vil det betale seg godt nok til gull, sir Tjærnås til VG og tipper Rosenborg på andre og Glimt på tredje:

– Mange av de samme argumentene som med Molde. Bred stall, fin balanse i gruppa der unge spillere har tatt stadig større plass, og fordelen av å kunne være jeger – ikke bytte. Glimt har kanskje fortsatt det aller høyeste toppnivået, og det de gjorde i dag var ufattelig sterkt. Men de har et tøffere program enn de andre topplagene på grunn av Europa. Jeg mistenker at de vil få større slitasje enn de andre, sier NENT-kommentatoren.

Moldes neste fem kamper i Eliteserien: Viking (H) 26. september Odd (B) 3. oktober Tromsø (H) 16. oktober Stabæk (B) 23. oktober Bodø/Glimt (H) 27. oktober Vis mer

Det er kun ett poeng som skiller Kristiansund, Rosenborg og Lillestrøm på plassene bak, som alle har muligheten til å stikke av gårde med ligatittelen ved sesongslutt.

– Kristiansund er en outsider i gullkampen. Rosenborg kan også ta det. Når de får opp dampen er det toget vanskelig å stoppe, sier den tidligere Start-midtstopperen og fortsetter:

– Lillestrøm har levert en eventyrlig sesong, og har levert mer enn noen kunne forventet. Tar de eller KBK medalje er det en enrom prestasjon.

Også i bunnstriden er det jevnt. For Stabæk begynner det å spøke. Bærums-laget står med fattige 13 poeng på 18 kamper, og vil få en tøff kamp om å holde plassen ved sesongslutt.

Brann har hatt en sesong fylt med kontroverser, og har ett poeng mer enn Stabæk, men med en kamp mer spilt.

– Etter alt kaoset i Brann var jeg rimelig sikker på at de skulle rykke ned, men så fikk de seg en seier mot Lillestrøm og nå er alt mulig, sier Mathisen.

Mjøndalen ligger akkurat nå på kvalik-plass, men er langt fra trygge. De har også ett poeng mer enn Stabæk, men bedre målforskjell enn Brann. De brunkledde har et tøft kampprogram foran seg med Rosenborg på Lerkendal som neste kamp.

– Jeg tror det blir en fight mellom de fire nederste lagene nå. Det er jo helt umulig å spå hvem som rykker ned, men hadde jeg hatt en pistol mot hodet, hadde jeg svart Brann og Mjøndalen, sier TV 2-profilen.

Den spådommen er ikke Tjærnås helt enig i.

– Direkte ned: Stabæk og Tromsø. Det koster for mye å aldri vinne hjemme, slik Tromsø gjør. De har ikke klart å ta vare på «settballer» som i kveld, med ledelse i kamper – og jeg tror stallen er for tynn, selv om de har klare kvaliteter, sier eksperten og fortsetter:

– Stabæk har forsterket seg, men jeg ser fortsatt ikke hvem som skal score et nødvendige antall mål for at det skal ende over streken, selv om de har ganske mange gode tilretteleggere.

– Mjøndalen havner på kvalik-plassen. Jeg hadde seier og tre poeng i kveld som en del av regnestykket, men de har vist flere ganger at de har samhold, struktur, fysikk og mentalitet til å tåle trykket ut over høsten når de ligger an som de gjør. Jeg tro imidlertid de må slå Brann i neste hjemmekamp, og ta mange poeng på hjemmebane for å få kvalik, men tipper de klarer unna direkte nedrykk – og Brann klarer seg unna kvalik også, er spådommen til Tjærnås for 13. og 14. plassen.

