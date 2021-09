Haaland avgjorde i utrolig målfest

(Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 3–4) Erling Braut Haaland (21) scoret to mål og hadde én målgivende pasning da Dortmund kjempet seg til tre poeng borte mot Bayer Leverkusen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I en kamp som bølget frem og tilbake, avgjorde Erling Braut Haaland da han fra straffemerket kontant satte inn kampens siste scoring og sørget for at det ble 4–3 til Borussia Dortmund.

Nordmannen var toneangivende i det meste Dortmund foretok seg i lørdagens kamp, og med to scoringer og én målgivende pasning står han med fem scoringer og fire målgivende pasninger etter fire runder i Bundesliga denne sesongen.

Totalt har nordmannen nå scoret 65 mål på 65 kamper for Borussia Dortmund i alle turneringer.

MATCHVINNER: Erling Braut Haaland viste seg nok en gang frem for Borussia Dortmund.

Haaland har ikke blitt kjent for å score mange mål på hodet. I Borussia Dortmund hadde han scoret 63 mål før lørdagens kamp mot Bayer Leverkusen, men kun to av dem hadde 194 centimeter høye Haaland scoret med hodet.

Lørdag kom det tredje, da han elegant styrte innlegget fra Thomas Meunier bort i det lengste hjørnet.

– Noe særlig mindre typisk Dortmund-scoring og for så vidt Erling Braut Haaland-scoring er det ikke mulig å finne. Men den kommer der, og det kan ikke utføres noe mer perfekt. Se på timingen, se hvor rolig han er og hvordan han bare styrer ballen inn. Fantastisk utført og se på den spensten, han er jo én meter oppe i været, sa ekspertkommentator Lars Tjærnås på V Sport 1 etter scoringen 37 minutter ut i den første omgangen.

HODESTYRKE: Erling Braut Haaland gikk høyt til værs og stanget inn Dortmunds første mål.

Dortmund utlignet da til 1–1 etter at 18-åringen Florian Wirtz hadde sendt Leverkusen i ledelsen etter ni minutter. Dortmund trodde de hadde tatt ledelsen to minutter senere da Meunier igjen fant Haaland inne i boksen. Nordmannen fikk headet ballen til Jude Bellingham, som stanget ballen i mål. Etter en VAR-sjekk ble imidlertid målet annullert etter at Mahmoud Dahoud felte Moussa Diaby i forkant av scoringen.

Istedenfor var det Leverkusen som kunne gå til pause med en ledelse, etter at Patrik Schick avsluttet en mønsterkontring fra Leverkusen ved å sende ballen ned i hjørnet fra 15 meter på overtid i den første omgangen.

Utligningen kom bare fire minutter ut i den andre omgangen. Haaland spilte ballen fint videre til Julian Brandt, som fra skrått hold banket ballen over keeper Lukas Hradecky og i mål.

Leverkusen tok tilbake ledelsen etter et velplassert skudd fra Moussa Diaby etter 55 minutter, men Dortmund skulle snu kampen. Raphäel Guerreiro utlignet etter et usøkt frispark fra drøyt 20 meter etter 70 minutter og etter en VAR-sjekk fikk Erling Braut Haaland muligheten fra straffemerket 13 minutter før slutt. Nordmannen var iskald og sendte Dortmund i ledelsen. Den ledelsen holdt de hele veien ut og tok dermed en viktig seier.