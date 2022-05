Sæter-show for Rosenborg – Rekdal ydmyket Fagermo

INTILITY ARENA (VG) (Vålerenga – Rosenborg 0–4) Rosenborg-spiss Ole Sæter (26) har sammenlignet seg med Erling Braut Haaland og viste prov på hvorfor da trener Kjetil Rekdal ga ham tillit. For Vålerenga og Dag-Eilev Fagermo fortsatte vår-fadesen.

– Det Haaland gjør i Bundesliga, kan jeg gjøre i Eliteserien, sa Sæter til Nidaros før sesongstart.

Og med Haaland, som skal bytte ut Borussia Dortmund med Manchester City i sommer, og landslaget på tribunen i hovedstaden, viste Sæter at han ikke bare har det i munn. Vålerenga-keeper Kjetil Haug tabbet seg ut på Sæters langskudd etter bare syv minutter. Trønderen stilte seg opp foran Klanen og feiret til stor pipekonsert.

Rosenborg økte til 2–0 etter at Stefano Vecchia gjorde Brynjar Bjarnason svimmel og satte ballen i krysset i 22. minutt.

Vålerenga hadde flere forsøk før pause, men kom ikke nærmere enn Leonard Zutas skudd i tverrliggeren. Dag-Eilev Fagermos mannskap ble buet inn i garderoben.

Og det ble verre da Sæter satte 3–0 med en lekker styring, assistert av Adrian Pereira, som selv Haaland ville vært stolt av. Senere kontret Pereira inn 4–0.

KVELDENS STJERNE: Ole Sæter jubler etter hans andre scoring i hovedstaden.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal gjorde tre bytter i pausen da Rosenborg kom tilbake fra 1–3 til 3–3 mot Haugesund torsdag, og fortsatte med fem endringer fra start før oppgjøret mot hans gamle klubb. Blant annet fikk Sæter sin første eliteseriestart for klubben etter overgangen fra Ranheim og skadeproblemer. Det ga verdi for Rekdal som klatrer opp til 6. plass med 14 poeng på ni kamper.

For Vålerenga fortsatte den elendige våren. De siste fem kampene har gitt ett poeng (1–1 hjemme mot HamKam). Det gir 11. plass med ti poeng på ti kamper. Flere Vålerenga-supportere har uttrykt misnøye med Fagermo. Mellom det smertelige derbytapet mot Lillestrøm onsdag og storkampen søndag møtte Fagermo fansen til prat.

– Blø for drakten, Vålerenga, skrek Klanen etter 0–4.

TØFFE TIDER: Dag-Eilev Fagermo får det ikke til å stemme i Vålerenga.

I sluttminuttene jublet Klanen ironisk da Vålerenga traff på pasningene. I andre ende gynget Kjernen-seksjonen.

Vålerenga var sjansemessig på høyde med Rosenborg, men blåtrøyene sliter med å score, de siste fem kampene har gitt tre fattige mål. Selv ikke da Rosenborg-keeper André Hansen ga Aron Dønnum en gratismulighet ville det seg. Og tverrliggeren var heller ikke på vertenes side da Tobias Christensen prøvde seg.

Etter at 0–4-tapet var et faktum, sto Vålerenga-leiren, inkludert Fagermo, skolerett foran et svært misfornøyd Vålerenga-publikum.