Dommer Andre Marriner stoppet kampen etter å ha blitt gjort oppmerksom på det som utspant seg i publikum.

Tottenham-spillere hylles etter at nødsituasjon på tribunen stoppet kamp

(Newcastle - Tottenham 2–3) Like før pause ble kampen mellom Tottenham og Newcastle stoppet da spillerne oppdaget noen i publikum som hadde en akutt medisinsk krise.

I en oppdatering på Twitter et kvarter etter at kampen ble stoppet, skriver Newcastle at tilskueren skal være stabil og er tatt til sykehus.

Hendelsen oppstod like før den første omgangen var ferdig. Tottenhams Sergio Reguilón oppsøkte dommer Andre Marriner i forbindelse med et hjørnespark og pekte opp mot tribunen. Der hadde han sett noen ha en akutt medisinsk krise.

Spillernes raske reaksjon gjorde at vedkommende på tribunen raskt fikk hjelp. Tottenham-spiller Eric Dier sørget så for at helsepersonell tok seg opp på tribunen med hjertestarter.

FÅR ROS: Eric Dier snakker med det medisinske personellet og gjør dem oppmerksom på hendelsen med tilskueren.

I sosiale medier får Tottenham-duoen mye ros.

– Stor respekt til Reguilón for å raskt gjøre dommeren oppmerksom til hendelsen og for Dier som ba om hjertestarteren, skriver The Times-journalist Henry Winter på Twitter.

– Stor respekt for Sergio Reguilón og Eric Dier, skriver journalisten Fabrizio Romano på Twitter.

– Sergio Reguilón og Eric Dier fortjener begge mye ros for å tenke raskt og proaktivt sikre at spillet ble stoppet og at tilskueren fikk behandling. Akkurat som med Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Anthony Taylor og andre i København. Hvert sekund teller, skriver Mirror-journalist Colin Millar på Twitter, med henvisning til Christian Eriksens kollaps i Parken under sommerens EM.

VISTE VEI: Eric Dier peker opp på tribunen for å vise hvor tilskueren var.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad var tydelig preget da det hele utspilte seg.

– Hva er det som skjer? Dette så dypt bekymringsfullt ut. Hjertestarteren er fremme. Sommerens EM viste oss at livet er skjørt, sa kommentatoren.

Danske Pierre-Emile Højbjerg var på banen da Christian Eriksen kollapset, og Tottenham-spilleren spilte også søndagens kamp.

– Højbjerg opplever det samme nå. Tankene går nok til egne erfaringer etter Eriksens kollaps, sa kommentatoren videre.

Spillerne forlot banen etter seks minutter, men kom etter hvert tilbake og kampen ble startet igjen.

Tottenham ledet 2-1 da kampen ble stoppet. Callum Wilson ga hjemmelaget ledelsen, før Tanguy Ndombélé og Harry Kane snudde kampen. Da kampen var i gang igjen, økte Heung-min Son til 3–1.

Et selvmål fra Eric Dier to minutter før slutt gjorde det spennende, men Tottenham holdt unna og vant 3–2.