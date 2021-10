Dommer Andre Marriner stoppet kampen etter å ha blitt gjort oppmerksom på det som utspant seg i publikum.

Nødsituasjon i publikum stoppet Premier League-kamp

(Newcastle - Tottenham 1–2 kampen pågår) Like før pause ble kampen mellom Tottenham og Newcastle stoppet da spillerne oppdaget noen i publikum som hadde en akutt medisinsk krise.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Premier League-kampen er stoppet grunnet en akutt medisinsk krise i publikum.

Like før halvtid oppsøkte Tottenham-spiller Sergio Reguilón dommer Andre Marriner og pekte opp på tribunen. Der hadde han sett noen ha en akutt medisinsk krise.

Spillernes raske reaksjon gjorde at vedkommende på tribunen raskt fikk hjelp. Tottenham-spiller Eric Dier sørget så for at helsepersonell tok seg opp på tribunen med hjertestarter.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad var tydelig preget da det hele utspilte seg.

– Hva er det som skjer? Dette så dypt bekymringsfullt ut. Hjertestarteren er fremme. Sommerens EM viste oss at livet er skjørt, sa kommentatoren.

Kommentatoren siktet til Christian Eriksens kollaps i Parken under åpningskampen under sommerens EM, hvor danske Pierre-Emile Højbjerg var på banen. Det var han også denne gangen.

– Højbjerg opplever det samme nå. Tankene går nok til egne erfaringer etter Eriksens kollaps, sa kommentatoren videre.

Spillerne forlot banen etter om seks minutter. Kampen er nå i gang igjen.

Tottenham ledet 2-1 da kampen ble stoppet. Callum Wilson ga hjemmelaget ledelsen, før Tanguy Ndombélé og Harry Kane snudde kampen.

Like etter at kampen ble restartet, meldte Newcastle på Twitter at tilskueren som fikk livreddende hjelp på tribunen skal være stabil og fraktet til sykehus.

Oppdateres!