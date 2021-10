Rødt kort og drama: Kristiansund knep blodig bortepoeng

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm-Kristiansund 0–0) Han gikk på en kjempesmell. Men KBK-keeper Sean McDermott reiste seg. Kristiansund tok årets første poeng på naturgress mot formsvake Lillestrøm. På tampen ble det dramatisk med utvisning og krangling.

Målvakten smalt sammen med hjemmelagets kantspiller Vetle Dragsnes i en voldsom duell åtte minutter etter pause.

Det endte med en blodig McDermott og gult kort til Dragsnes. Veldig få hjemmepatrioter var enig i den vurderingen.

Men målvakten ble lappet sammen, tok på seg hjelmen igjen og fortsatte. Etter fem minutter kom spillet igang igjen. Men snart måtte McDermott ha nye tre minutter med behandling. Men kom tilbake med avgjørende redninger. Både Ulrik Mathisen eller Magnus Knudsen traff godt, men McDermott reddet enda bedre.

Til slutt endte dramaet med med 10 minutter tillagt tid. Dramaet toppet seg da Igoh Ogbu fikk se det røde kortet etter klabb og babb foran Mc Dermott. TV-bildene viser at LSK-stopperen hadde albuen oppe mot Dan Peter Ulvestad.

Men kampen endte målløst etter at Aliou Coly hadde blåst den største KBK-sjansen over mål på overtid. KBK har tapt for Brann, Viking, Rosenborg og Haugesund på naturgress. Nå kom endelig det første poenget for ligatreeren.

Lillestrøm gikk av Åråsen for fjerde gang på rad uten seier, men med Mads Hedenstad Christiansen tilbake i mål holdt hjemmelaget nullen for første gang siden 28. juli.

1.omgangen var intens. Men det ble ikke skapt mange sjanser. Kristiansunds Agon Mucolli var nærmest da han to ganger dro seg innover fra venstre med sin gode høyrefot.

Men keeper Mads Hedenstad Christiansen var på plass den ene gangen Mucolli kom til skudd i et KBK-angrep som startet med stygg feilpasning av Pål André Helland.

TØFF KVELD: Sean McDermott sammen med Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad og dommer Espen Eskås.

Helland spilte sin første kamp fra start siden 25. juni og hadde ballen titt og ofte på fem cornere og to gode frispark-situasjoner. Han spilte opp Thomas Lehne Olsen til omgangens eneste LSK-sjanse. Headingen gikk utenfor.

Trønderen bar preg av lite spilletid og pustet tungt da da det gikk til pause på 0–0.

– Det blir en tålmodighetsprøve for begge lag, sa Christian Michelsen til Discovery halvveis. Kristiansund-treneren var mest opptatt av at laget ikke skulle gjøre feil.

Men det KBKs Andreas Hopmark som gjorde en liten feil som kunne gitt LSK ledelsen tidlig i 2. omgang. Pål André Helland satte Ifeanyi Mathew opp fint. Men KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad gjorde en god blokkering av nigerianerens skudd.

Etter to stopp i spillet på grunn av McDermotts legebehandling fikk Bendik en kjempesjanse. Men matchvinneren mot LSK på hjemmebane traff ikke mål.

Vetle Dragsnes fikk en god mulighet mot KBK-keeperen, men skuddet gikk ut til corner.

Innbytter Ulrik Mathisen kom til kampens største sjanse rett etter at han kom på banen. Men der var McDermott med kampens beste prestasjon. LSK fikk ikke ballen i mål.

Dragnes fikk en ny sjanse rett før klokken passerte 90 minutter. Men misset igjen.

Etter kampslutt var Pål-André Helland i krangel med Ulvestad, som altså fikk Ogbu utvist. Til slutt er det Michelsen som stopper Helland og drar han med seg unna Dan Peter Ulvestad.