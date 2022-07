UT PÅ EVENTYR: Bodø/Glimt, skal sammen med Lillestrøm, Viking og Molde ut i Europa.

Slik er Bodø/Glimts vei mot europacupspill: – Økonomisk og sportslig er det uvurderlig

Det gikk med et nødskrik, men Bodø/Glimt er videre til andre runde i jakten på en plass i Champions League. Nå venter et hav av kamper – og potensielt titalls millioner kroner i inntekter – i jakten på europacupspill.

Eirik Heggdal Evensen

Kristian Hennie

Publisert: Nå nettopp

Onsdag forrige tok Bodø/Glimt seg videre med et nødskrik etter å ha slått Færøyske KI Klaksvik med 4–3 sammenlagt.

Dermed er de gulkledde videre til andre kvalikrunde i Champions League mot nordirske Linfield, der første kamp spilles tirsdag klokken 20.45 og sendes på VG+ Sport.

Seieren mot Klaksvik har også sikret Glimt å minimum havne i playoff til Conference League, dersom de skulle tape henholdsvis andre og tredje kvalifiseringsrunde (se grafikk under).

Bodø/Glimt må nå gjennom ytterligere tre kvalifiseringsrunder før de kan bli det første norske laget i Champions League-gruppespillet siden Rosenborg kvalifiserte seg i 2007/08-sesongen.

Mandag ble det klart at Bodø/Glimt møter enten Zalgiris eller Malmö i neste runde dersom de går videre.

LANG VEI: Bodø/Glimts vei mot Europa.

Hardkjør

Med avansementet til andre kvalikrunde, sikret Bodø/Glimt seg minst fire dobbeltrunder på veien mot et eventuelt gruppespill.

Dermed venter det som trolig blir 21 strake kamper med maks fire dagers hvile mellom hver. Aldri har et norsk klubblag vært gjennom lignende.

Om det blir sammenlagtseier i dobbeltoppgjøret mot Linfield, venter tredje runde. Blir det tap, venter tredje kvalifiseringsrunde i den nest gjeveste turneringen, Europa League. Blir det tap også her, ender det med Conference League-play-off, men med seier vil de sikre playoff til Europa League. Med et nytt tap her, ender Bodø/Glimt opp i gruppespillet i Conference League.

– Jeg vil tro at om vi hever oss alle de hakkene vi må heve oss, så bør vi ha en god sjans til å kvalifisere oss for tredje runden. Men utover det så er det utrolig vanskelig å spå hva man kommer opp mot, forklarer Morten Kalvenes, assistenttrener i Glimt, etter kampen mot Klaksvik forrige uke.

Dersom Glimt derimot vinner både andre og tredje runde ender de i playoff om en plass i gruppespillet i Champions League. Vinner de også playoffen har de gulkledde fra nord sikret seg en billett til den gjeveste klubbturneringen i Europa.

Potensiell gullgruve

Forrige sesong tapte Bodø/Glimt 2–5 sammenlagt for Legia Warszawa i den første kvalifiseringsrunden til Champions League. Nordlandsklubben kvalifiserte seg senere for Conference League, der de gikk helt til kvartfinalen, før det ble bråstopp mot Jose Mourinhos Roma.

Glimts europaeventyr var ikke bare en sportslig askeladdhistorie – det ga også mer enn 75 millioner kroner bare i utbetalte premiepenger, ifølge TV 2.

– Vi har jo en ganske fersk europacuperfaring i banken, med gruppespill og utslagsrunder, så økonomisk og sportslig så er det jo av uvurderlig betydning å kunne klare å kvalifisere seg til et nytt gruppespill. Jo lenger du klarer å kjempe om den høyest rangerte europacupturneringen, jo mer inspirerende er det, fortsetter Kalvenes.

KAN SMILE HELE VEIEN TIL BANKEN: Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen og midtbanespiller Hugo Vetlesen.

Etter hva VG får opplyst, er premiepengene for 2022/23-sesongen like som den foregående sesongen. Klubbene som deltar i europakvalifisering mottar 100.000 euro per runde de kvalifiserer seg videre fra. I tillegg mottar klubben en gitt sum basert på hvor langt laget når før de ryker ut av kvalifiseringen:

første runde: 150.000 euro – 1,54 millioner norske kroner

andre runde: 350.000 euro – 3,58 millioner norske kroner

tredje runde: 550.000 euro – 5,63 millioner norske kroner

fjerde runde: 750.000 euro – 7,68 millioner norske kroner

Ettersom Bodø/Glimt allerede er garantert å spille fire kvalifiseringsrunder, betyr det at klubben allerede er sikret mer enn 10 millioner norske kroner bare i premiepenger fra UEFA.

Klubbene er nylig blitt kjent med summene. Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen understreker at nettoinntektene (inntektene fratrukket kostnader) er langt lavere.

– Eksempelvis er kostnadene for å chartre fly ekstremt høye i dagens marked. Så nettoinntekter er et helt annet tall., skriver Thomassen i en SMS til VG.

Norge ute i Europa

Det er ikke bare Bodø/Glimt som skal måle krefter med europeisk motstand i sommer. Også Viking, Lillestrøm og Molde skal ut i kvalifisering. Alle tre klubbene starter i andre kvalifiseringsrunde til Conference League, som spilles 21. og 28. juli (se grafikk).

Molde var seedet i forkant av trekningen, men fikk tøff motstand i svenske Elfsborg. Lillestrøm møter finske SJK og Viking møter tsjekkiske Sparta Praha.

I likhet med Glimt kan Viking, Molde og LSK høste potensielt gode økonomiske frukter av europaspill.

Det er vinn eller forsvinn for de tre klubbene, men de mottar også de samme summene som Bodø/Glimt, skulle de ta seg videre til neste runde.

Allerede er de tre klubbene sikret 350.000 euro – tilsvarende snaut 4 millioner norske kroner – og kan motta opp mot 950.000 euro dersom de går hele veien til gruppespillet. I tillegg vil de motta ytterligere millioner basert på prestasjon i et eventuelt gruppespill (se faktaboks under)