ZLATAN TIL FOLKET: Nå kan du se Zlatan Ibrahimovic og de andre stjernene i Serie A på VG+ Sport.

VG skal vise Serie A

Gledelig nyttårsmelding til alle norske Serie A-fans: VG har sikret seg rettighetene til å vise den italienske fotballigaen.

Av VG-sporten

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Allerede førstkommende torsdag kan du benke deg for Serie A-maraton når samtlige 20 lag på herresiden, med blant andre Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Morten Thorsby og Stefan Strandberg, skal i aksjon. Kamper ser du som abonnent på VG+ Sport.

Ofte stilte spørsmål: Dette er VG+ Sport

– Å få vise en av verdens beste fotballigaer hver eneste uke på VG+ Sport, er noe vi gleder oss veldig til, sier rettighetssjef i VG Aslân Farshchian.

les også Nordmennenes klubb kan bli kastet ut av Serie A: – Alle er usikre

Serie A har tidligere i Norge blitt vist i Norge på Viasat, TV 2 og strømmetjenesten Strive, men siden starten på inneværende sesong har ikke ligaen hatt noen norsk rettighetshaver. VG har i første omgang sikret seg rettighetene for siste halvdel av sesongen.

– Jeg er veldig glad for at VG har fått rettighetene til Serie A. Endelig blir det mulig også for norske fotballfans å følge med på italiensk fotball. Jeg lover mange spennende kamper og mye god underholdning utover våren, sier Sampdoria- og landslagsspiller Morten Thorsby.

Med stadig flere nordmenn i manesjen, gleder rettighetssjef Farshchian seg over å vise kampene i den italienske herreligaen.

– Med nesten alle de regjerende europamestrene, Zlatan Ibrahimovic og flere norske landslagsprofiler på banen, er det mye å se frem til i månedene som kommer.

Se torsdagens kamper som sendes på VG+ Sport nederst i artikkelen.

Alt du trenger for å se kampene og annen direktesendt sport er et abonnement med VG+ Sport.

Dersom du kjøpte VG+ før 15. juni 2021 har du automatisk tilgang til VG+ Sport. Dersom du har kjøpt VG+ etter 15. juni må du oppgradere abonnement ditt til VG+ Sport for å se kampene. Oppgradering av abonnement kan du gjøre her.

Som abonnent får du, i tillegg til Serie A, blant annet se NBA, Coppa Italia, Copa del Rey, kvalifiseringskampene til U21-landslaget og en rekke norske treningskamper på VG+ Sport denne våren. Her finner du fortløpende oversikt over kommende kamper.

Dette er kampene VG+ Sport skal vise førstkommende torsdag:

Serie A, runde 20