Moses om Odd-stikker: − Var bare morsomt

(Aalesund-Odd 1–1) Han passerte ikke den medisinske testen i Odd og endte opp i Aalesund. Da var det kanskje ikke så rart at Ebyie Moses holdt seg til kneet etter å ha scoret mot klubben som vraket ham.

Slik feiret nemlig den 25 år gamle nigerianeren etter at han sendte Aalesund i føringen etter 32 minutter.

Målet var av den enkle sorten. Ballen var på vei over mållinjen, men Moses kunne enkelt sette inn sitt første mål for Aalesund i sin første hjemmekamp for klubben.

Feiringen var det høy klasse på. Moses haltet av gårde mens han holdt seg til kneet. Det var et stikk til Odd hvor 25-åringen ikke passerte den medisinske testen.

– Det var det første som falt meg inn. Det var ikke til Odd, det var bare morsomt, sier Moses om feiringen til Discovery +.

Ebiye Moses mål var ikke nok i kveld. Fem minutter senere fant Conrad Wallem Milan Jevtovic på bakre stolpe. Alene satte han inn utligningen.

Adama Diomande fikk sin debut for Odd i kveld. Forrige gang 32-åringen var i aksjon i norsk fotball var for Stabæk mot Sandefjord i august 2015. I kveld ble det en snau halvtime på «Dio». Han har ikke spilt kamp siden mai.

– Det var deilig å komme i gang igjen. Jeg kommer til sjanser fortsatt, og det ser vi i dag, sier Diomande til Discovery +.

– Han kan være den trusselen vi trenger når han får litt tid. Han leverte en god halvtime og det er godt å få ham i gang, fastslår Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.

Etter fire strake tap var Aalesund-trener Lars Arne Nilsen fornøyd med at det ble poeng i kveld.

– Det var et greit resultat og det var viktig for oss å i hvert fall få ett poeng. Det får vi ta med oss. Noen stor kamp var det ikke, sier Nilsen.