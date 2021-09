FOR PSG: Jean-Pierre Adams spilte for Paris St-Germain i to sesonger fra 1977.

Den franske landslagsspilleren skulle bare få fikset kneet. Han våknet ikke på 39 år

Et dårlig kne måtte opereres etter karrieren. Bedøvelsen skulle slå ham ut for noen timer. Men Jean-Pierre Adams våknet ikke på 39 år. Nå er den tidligere franske landslagsspilleren død.

Av Jostein Overvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forsvarsspilleren med 22 landskamper for Frankrike ble et ikon for mørkhudede spillere. Født i Senegal utgjorde han på 1970-tallet midtstopperduoen «La Garde Noire» – den svarte vakten – sammen med Marius Tresor, født på Guadeloupe. Adams dro til Frankrike som ung gutt og ble en pioner for senere stjerner som Patrick Vieira – også født i Senegal.

Adams spilte med stjerner som nevnte Tresor, Michel Platini, Maxime Bossis, Didier Six, Dominique Rocheteau og Bernard Lacombe.

Medier over hele verden skriver mandag at Adams døde 73 år gammel etter nesten fire tiår i «koma». Konen Bernadette pleiet ham gjennom alle årene. Hun mener hun hadde kontakt med sin ektemann.

– Jean-Pierre føler, hører, lukter og skvetter til når en hund bjeffer. Men han kan ikke se, fortalte Bernadette i 2007 ifølge fotballmagasinet The Blizzard – gjengitt av The Guardian.

Tragedien rammet 17. mars 1982. Jean-Pierre Adams skal ha følt seg i fin form da han dro til sykehuset i Lyon. Men noe gikk fryktelig galt under kneoperasjonen. Parets to unge sønner, Laurent (12) og Frédéric (6), ble plassert hos besteforeldrene. Bernadette våket over mannen sin i fem døgn.

DEBUT: Jean-Pierre Adams foran debuten på det franske landslaget 13. oktober 1972. Sovjet ble slått 1–0 i Paris.

Men han våknet aldri.

Det meste hadde gått galt på sykehuset som var rammet av streik. En student hadde ansvaret for åtte pasienter. Oksygentilførselen skal ha blitt blokkert i stedet for å gi Jean-Pierre Adams luft i lungene.

– Noen skulle ha ringt meg for å gi beskjed om at operasjonen hadde blitt utsatt, har kona sagt til CNN. De ansvarlige på sykehuset ble senere dømt i saken.

Jean-Pierre Adams ble flyttet over på en institusjon før Bernadette – tross økonomiske problemer – bygde om huset og flyttet ham hjem. Hun kalte det «Huset til den vakre, sovende atlet».

Der snudde hun ham hver natt og har pleiet mannen helt frem til han nå døde på sykehuset i Nimes. Aktiv dødshjelp var aldri noe alternativ.

– Det er utenkelig, sa Bernadette.

– Han kan ikke snakke. Og det er ikke opp til meg å bestemme for ham.

Han har blitt bestefar og blitt presentert for sine barnebarn. Men nå er det over.

Jean-Pierre Adams debuterte i 1972 på franske landslaget mens han spilte i Nimes. Den sørfranske klubben tok sølv i Ligue 1 i 72–73-sesongen – fortsatt det beste Nimes noensinne har gjort.

– Klubben gir sin dypeste kondolanser til hans kjære og familien, skriver Nimes på Twitter. Adams gikk videre til Nice. Klubben vil markere hans bortgang i hjemmekampen mot Monaco 17. september.

Jean-Pierre Adams spilte ni sesonger i den franske toppdivisjonen. Han kom til PSG i 1977 og ble værende to sesonger i Paris-klubben.

– PSG har mistet mandag 6. september en av sine gloriøse eldre, skriver klubben på Twitter.