HØYTFLYVENDE: Henrik Heggheim (20) er ansett som et stort talent. Nå nærmer han seg dansk fotball.

Opplysninger til VG: Viking-stopper på vei til Brøndby for rekordsum

Danske Brøndby er i ferd med å hente midtstoppertalentet Henrik Heggheim (20) for over 20 millioner kroner, får VG opplyst fra informert hold.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte salget av 20-åringen.

VG kjenner til at midtstopperen reiste til København for å gjennomføre den medisinske testen og signere en langtidskontrakt med klubben, slik avisen skriver.

Tidligere var Vikings klubbrekord salget av Kristian Thorstvedt til belgiske Genk i fjor sommer. Salget av Heggheim topper dette.

Klubben sikrer seg også en videresalgsklausul.

20-åringen har startet samtlige kamper for Viking denne sesongen og spilte 90 minutter da Viking slo Rosenborg 2–1 i helgen:

Det har ikke lyktes å få en kommentar fra daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø. Brøndbys pressesjef skriver i en e-post til VG at de ikke ønsker å kommentere spekulasjoner.

Heggheim har lenge blitt ansett som et stort stoppertalent, til tross for at Viking ikke har holdt nullen en eneste gang denne sesongen.

Stavanger-klubben har imidlertid en oppadgående formkurve og står med ti poeng på de fire siste kampene.

Det er mye aktivitet på Jåttåvågen mandag. Fra før har Viking bekreftet at de har låneavtalen med målvakten Patrik Gunnarsson (20), som kommer på lån fra Brentford.

– Patrik er en keeper vi har fulgt over lengre tid gjennom vår scouting, og ble tilgjengelig når Brentford fikk inn ny andrekeeper i dette vinduet, sier sportssjef Erik Nevland og legger til at låneavtalen vil bidra til å styrke keeperteamet i eliteserieinnspurten.

Det er også stor interesse for midtbanespilleren Joe Bell (22). Den engelske klubben Barnsley er blant spillerne som er ute etter landslagsspilleren til New Zealand. Bell blir neppe noe billigere etter rekordsalget av Heggheim.

Også i andre klubber er det aktivitet. Tromsø har bekreftet på sine hjemmesider at de har hentet tilbake spissen Zdenek Ondrasek (32) til klubben.

Samtidig bekrefter danske Odense at Strømsgodset-backen Nico Mickelson blir deres eiendom fra januar, mens Godset på sin side låner den nigerianske spissen Jordan Attah Kadiri (21) fra belgiske Lommel, får VG opplyst.