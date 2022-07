1 / 6 forrige neste fullskjerm

Ingen Ronaldo på Ullevaal lørdag, men: − Kongen spiller på søndag

Manchester United har ankommet Norge før lørdagens kamp mot Atletico Madrid på Ullevaal, men uten Cristiano Ronaldo. Han lover derimot på Instagram at han spiller lagets siste treningskamp før sesongstarten.

– Kongen spiller på søndag, har 37-åringen svart på innlegget til en fan-konto på Instagram med nesten 850.000 følgere, og hinter dermed til at han skal spille treningskampen mot Rayo Vallecano på Old Trafford søndag.

Før det skal mesteparten av United-troppen møte Atletico Madrid på Ullevaal.

KLAR SØNDAG: «Domingo o rei joga» skriver Ronaldo på portugisisk, direkte oversatt til «Søndag spiller kongen».

Kampen har avspark kl. 13:45 lørdag ettermiddag. Den engelske storklubben har med seg et toppet mannskap til Norge - men portugiseren er altså ikke med.

Sagaen rundt hans klubbfremtid trekker ut i tid. Portugiseren ønsker seg angivelig bort fra klubben, mens United ikke vil la ham gå. Heller ikke Raphael Varane, som sliter med en skade, steg ut av flydøren.

Med til Oslo er derimot nysigneringene Christian Eriksen og Lisandro Martinez.

Info Uniteds tropp i Norge Målvakter: David de Gea, Tom Heaton, Matej Kovar Forsvarsspillere: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Alex Telles Midtbanespillere: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek Angripere: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho. Vis mer

I bildegalleriet øverst i saken kan man også se stjerner som Jadon Sancho, Victor Lindelöf, Anthony Martial og Harry Maguire tre ut på rullebanen på Gardermoen.

Treningskampen mot Atletico blir den siste for et toppet United-mannskap før Premier League-sesongen venter. Også søndag, dagen etter oppgjøret på Ullevaal, står en treningkamp mot Rayo Vallecano på programmet, men her er det ventet at Erik ten Hag bruker et svakere lag.

Søndag 7. august er det ligapremiere mot Brighton.