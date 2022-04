Dette betyr et kommersielt samarbeid.

PEPET PÅ: Manchester United og England-midtstopper Harry Maguire ble buet på av engelskmennene i privatlandskampen mot Elfenbenskysten tirsdag.

Maguire ble buet på av egne fans: − Det skal ikke skje hos oss

Harry Maguire (29) måtte tåle pipekonsert fra egne supportere under forrige landskamp. Manchester United-manager Ralf Rangnick sier at det er vanskelig å forstå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Her er våre oddstips!

Tirsdag opplevde Manchester United-kapteinen buing fra hjemmesupporterne på Wembley da England slo Elfenbenskysten 3–0. På en pressekonferanse i forkant av oppgjøret mellom Manchester United og Leicester, reagerer Ralf Rangnick på nettopp det.

– Jeg har ikke snakket med ham enda, men jeg snakker regelmessig med ham fordi han er veldig verdifull for laget og klubben, sier tyskeren.

– Jeg forsto ikke hva som skjedde på Wembley. Det kommer ikke til å skje på vår stadion. Han har spilt strålende både for Manchester United og England de siste årene. Gareth Southgate og Harry Kane sa noe etter kampen – jeg så ikke kampen, men jeg hørte hva som hadde skjedd etter at de annonserte lagoppstillingene. Det er vanskelig å forstå, fortsetter han.

Som Rangnick sier, reagerte flere fra den engelske landslagsleiren i etterkant av 3–0-seieren.

– Jeg vet ikke hvordan det hjelper noen. Enten står vi alle sammen i det – eller ikke, sa manager Southgate etter kampen.

– Vi trenger at Harry gjør det bra. Vi vinner ikke VM med spillere som har tre eller fire landskamper.

«Vi har jobbet så hardt for å gjenoppbygge forholdet vårt med supporterne de siste årene, så å høre buingen mot Maguire før avspark var ikke bra», skrev Harry Kane på Twitter.

Jack Grealish, Jordan Henderson og Declan Rice har også uttrykt støtte offentlig til Maguire.

forrige

fullskjerm neste Det ligger an til en jevn kamp om 4.-plassen som gir Champions League-spill neste sesong. 1 av 2 Foto: Sofascore

Klokken 18.30 lørdag tar Manchester United imot Leicester på Old Trafford. Da trenger Manchester-klubben elleve skjerpede spillere og et støttende publikum. De røde djevlene har fire poeng opp til Arsenal, med én kamp mindre spilt, på den siste Champions League-plassen.

– Jeg er ganske sikker på at det (buingen) ikke skal skje hos oss. At det skjer i en landskamp er ganske uvanlig, sier Rangnick videre.

– Kanskje det har noe å gjøre med de høye forventningene til klubben, og at folk sammenligner med tidligere spillere og legender, svarer Rangnick på spørsmål om hvorfor Maguire kan være et mål for supportere å kritisere.

VGs tips: Manchester United - Leicester City

Manchester United holder i sjetteplassen, og har fire poeng opp til den lukrative fjerdeplassen som gir CL-spill neste sesong. Og det er kampen om denne gjeve plassen som resten av sesongen handler om for hjemmelagets del.

For dette er den første United-matchen siden laget ble slått ut av Champions League i midten av mars. Ligaformen viser 5-3-1 på ni siste. Spillet var ikke noe særlig hjemme mot Tottenham sist, men tre Ronaldo-mål gjorde susen (3-2).

Leicester er låst på tabellmidten, og derfor dreier deres sesong nå i praksis seg om å komme så langt som mulig Europa Conference League - allerede på torsdag er det kvartfinale mot PSV hjemme. Ligaformen er vekslende: 3-1-2.

Vårt spill: Hjemmeseier til 1,52 i odds. Begge Lag Scorer til 1,60 er en annen mulighet. Spillestopp er lørdag kl. 18.29, og kampen vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.