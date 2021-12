DØDE I DAG: Hugo Maradona, som her gjenåpner den populære gaten Via San Gregorio Armeno i Napoli i desember 2020, døde i sitt hjem i dag.

Fjørtoft var lagkamerat med Hugo Maradona: − Veldig trist at han er død

Jan Åge Fjørtoft (54) husker godt da han ble lagkamerat med Hugo Maradona (52) i Rapid Wien. I dag døde lillebroren til Diego i sitt hjem i Napoli.

– Hugo var bare en ung mann, så det er veldig trist at han er død. Jeg husker veldig godt at han var innom Rapid Wien, sier Fjørtoft til VG.

Gazzetta dello Sport meldte i dag at Hugo Maradona døde i sitt hjem i Napoli av hjerteinfarkt. Det skjedde bare 13 måneder etter at storebror Diego døde av samme årsak.

Da er det bare mellomste Raul som er gjenlevende av de tre fotballbrødrene. Diego ble kanskje tidenes beste spiller, mens de to brødrene hadde svært beskjedne proffkarrierer.

Hugo Maradona signerte for Rapid Wien i 1990.

– Da Hugo kom til klubben var det en enormt stor sak i Østerrike, det var jo nesten som om klubben hadde signert en del av broren, mimrer Fjørtoft.

RAPID-SPISS: Jan Åge Fjørtoft i aksjon for Rapid Wien i 1989.

– Det morsomme var jo at Hugo var helt lik Diego, og han gjorde alt helt likt ute på banen – bare noen hakk dårligere enn sin bror. Det var en nesten håpløs oppgave å leve opp til Maradona-navnet, sier Fjørtoft.

Men det var store språkproblemer for Hugo, som ikke snakket et ord tysk da han kom til klubben, og han slet med å finne seg til rette. Det var langt flere høydepunkter for Hugo Maradona på den italienske restauranten Pepino, rett ved operaen i Wien, enn ute på banen.

Fikk Diego på tråden

Det ble bare noen få kamper i Rapid Wien han forsvant videre til mindre klubber i Italia og Japan. Men Fjørtoft husker i alle fall ett sportslig høydepunkt.

– Det var derbyoppgjøret mot Austria Wien. De fikk et par mann utvist, og da Hugo kom inn hadde han mye rom å boltre seg i. Da fikk han vist seg skikkelig frem, og han var så glad!

Fjørtoft forteller at hans inntrykk var at det var sterke familiebånd mellom Maradona-brødrene, og Hugos romkamerat Peter Wurz fikk seg en overraskelse da telefonen ringte på hotellrommet mens han lå og slappet av på sengen.

– Peter kom ned til resten av spillergruppen og så ut som et spøkelse. For det var selveste Diego som hadde ringt for å få tak i broren sin. Det ble for mye for han, flirer Fjørtoft.