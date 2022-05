Viking målløse av banen – snublet hjemme mot Strømsgodset

(Viking – Strømsgodset 0–0) Viking hadde scoret i 28 seriekamper på rad, men det sa stopp for serielederen hjemme mot Viljar Myhra og Strømsgodset.

Etter å ha tapt 0–3 borte mot Sarpsborg 08 i 8. serierunde i fjor, scoret Viking i de neste 22 serierundene på vei til en 3. plass i Eliteserien.

I år har de startet med mål i de første seks kampene, og etter 4–3-seieren mot Molde i helgen kunne Twitter-kontoen Vikingstatistikk melde at Vikings rekke på 28 seriekamper på rad med scoringer var en ny klubbrekord.

Hjemme mot Strømsgodset styrte de det meste, men foran mål satt det ikke. Oppofrende blokkeringer og gode redninger stanset flere Viking-forsøk, og da Veton Berisha først fikk ballen i mål et kvarter før slutt, kom flagget opp for offside.

Dermed endte det 0–0, og Viking måtte nøye seg med ett poeng i toppkampen.

– Vi får ikke hull på byllen. Vi har egentlig full kontroll, men vi mangler det siste lille helt på slutten, og så har vi for lite tempo til at vi skaper det helt store, sier Veton Berisha til Discovery+.

BARE NESTEN: Veton Berisha og Viking måtte nøye seg med ett poeng hjemme mot Strømsgodset.

– I en slik kamp, hvor vi har så mye ball, skal vi klare å skape mer, mener Viking-spissen.

Viking topper fremdeles Eliteserien, og har to poeng ned til Lillestrøm med én kamp mer spilt. 16. mai skal Viking spille hjemme mot Jerv.

Strømsgodset skal spille borte mot Kristiansund på 16. mai, og keeper Viljar Myhra er fornøyd med poenget de tar med seg fra Stavanger.

– Det ble litt å gjøre. Det ble en krigekamp for vår del. Vi kriger bra, men vi skulle gjerne hatt ballen litt mer selv også, sier Strømsgodset-keeper Viljar Myhra til Discovery+.

– I den formen Viking er i nå, så viser dette bra karakter fra oss, sier Myhra.

GOD KAMP: Viljar Myhra reddet det Viking hadde å komme med under torsdagens kamp.

Viking har fått en strålende start på sesongen, og ikke siden 2001 har poengfangsten vært bedre. Det har ført Stavanger-laget til toppen av tabellen, og torsdag hadde de muligheten til å få en luke ned til de andre lagene, men da med én eller to kamper mer enn alle andre lagene i Eliteserien.

Strømsgodset har slitt innledningsvis i sesongen, men fikk en stor opptur da de vant 3–0 hjemme mot Rosenborg i helgen. Til tross for den imponerende seieren, var Viking store favoritter hjemme i Stavanger.

De åpnet også best og Kevin Kabran fikk en kjempesjanse til å sende Viking i ledelsen før det var spilt fem minutter, men Viljar Myhra var raskt nede og fikk slått ballen unna.

BETENKT: Viking-trener Morten Jensen var ikke fornøyd etter den første omgangen.

Et kvarter senere var det Kristoffer Løkberg som fikk en god mulighet, men headingen fra fem meter gikk rett på Myhra.

Viking styrte mye av banespillet, men etter hvert som omgangen gikk, slet hjemmelaget med både tempoet og presisjonen. Istedenfor å komme til nye sjanser, var det Strømsgodset som begynte å vise seg frem med flere gode kontringer.

– Vi styrer den (omgangen), men det er for lite balltempo, for lite kreativitet og egentlig for dårlig kvalitet i det meste. Det er ikke en omgang vi er spesielt fornøyd med, sa Viking-trener Morten Jensen til Discovery+ om den første omgangen.

I den andre omgangen var det også et hvassere Viking-lag, men Viking kom ikke nærmere enn Berishas annullerte scoring.