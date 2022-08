Haaland snytt for scoring i storseier for City: − Har den vanskeligste jobben i verden

MANCHESTER (VG) (Manchester City-Bournemouth 4–0) En avgjørelse av Phil Foden (22) etter ni minutter frustrerte Erling Braut Haaland (22) og trener Pep Guardiola (51) i oppvisningen mot Bournemouth.

Med venner og familie blant de over 50.000 tilskuerne til stede i Manchester bidro Haaland med en målgivende pasning i 4–0-seieren over Bournemouth, men nordmannen hadde ikke trengt å gå målløs av banen.

I sin første opptreden foran egne supportere på Etihad Stadium kom Phil Foden og Haaland alene med Bournemouth-keeper Mark Travis etter ni minutter. Mens hele arenaen ventet på en pasning til Haaland som deretter kunne satt ballen i åpent mål, skjøt Foden via bortelagets burvokter til corner fra skrått hold.

Haaland var åpenbart frustrert og så fortvilet mot Foden, mens trener Pep Guardiola fektet med armene langs sidelinjen. Da lagene kom ut til andre omgang, var Foden tatt av banen.

– Erling har den vanskeligste jobben i verden. Han er spiss mot et defensivt lag som Bournemouth som har fem spillere på en linje. Hvordan skal du overleve det? Det er så vanskelig, og det vet vi. Det er et spørsmål om tid. Den korrekte tidspunktet og bevegelsen vil utgjøre forskjellen. Vi har de riktige spillerne bak ham til å finne ham. Det handler om tålmodighet, sier Guardiola.

På en pressekonferanse under hovedtribunen på Citys arena fremsto Guardiola fortsatt litt irritert etter oppgjøret. Han betegnet flere av Bournemouths taklinger på tampen av kampen som «undøvendige», uten et ønske om å svare utfyllende.

– Unødvendige. Unødvendige, gjentok spanjolen før han så bort fra den engelske journalisten som stilte spørsmålet om hvorfor han virket amper på sidelinjen.

VAR FORTVILET: Erling Braut Haaland likte garantert ikke å gå målløs av banen mot Bournemouth.

Før kampstart kom Haaland ut av spillertunnelen til jubel fra et euforisk hjemmepublikum som endelig fikk se Premier Leagues nye, store attraksjon på nært hold.

Oppstilt på en fintrimmet gressmatte i 31 varmegrader kikket Haaland opp på tribunen og fikk trolig øye på noen av sine nærmeste. For ansiktet lyste plutselig opp med et stort glis.

STOR DAG: Erling Braut Haaland lyste opp da han så mot tribunene like før kampstart.

Da dommer David Coote (40) blåste matchen i gang, la det nyopprykkede laget til den tidligere midtbanekrigeren Scott Parker (41) seg lavt. Kombinert med fem mann i forsvarsrekken var arbeidsforholdene utfordrende for de lyseblå innledningsvis, men Citys tekniske stjernegalleri fant etter hvert rommene de trengte.

Etter å ha sett lagkameratene dominere Bournemouth totalt i 18 minutter mottok Haaland ballen for første gang i kampen av Ilkay Gündogan (31). Med tre mann rundt seg holdt jærbuen kontrollen og spilte sin tyske lagkamerat alene gjennom med keeper Travers. Med én kvalitetsberøring sendte Gündogan City i ledelsen før Haaland kom smilende mot ham.

Varmen fra en glohet sensommersol i Manchester bidro til at Etihad Stadium kokte, noe som førte til en innlagt drikkepause midtveis i omgangene som Guardiola brukte til å gi instruksjoner til Haaland og de andre spillerne.

Ikke lenge etter det første avbrekket fikk City en uvanlig overgangsmulighet da Bournemouth mistet ballen på en sjelden offensiv visitt. Det utnyttet Kevin De Bruyne (31) på frekt vis da han mottok ballen på høyresiden, mens Haaland dro med seg flere Bournemouth-forsvarere motsatt vei. Med et par kroppsfinter gjorde belgieren 23 år gamle Lloyd Kelli svimmel før han skrudde ballen med utsiden av høyrefoten i det lengste hjørnet.

En enorm prestasjon av De Bruyne som fikk trener Pep Guardiola og høyre back Kyle Walker (31) til å le i begeistring ved sidelinjen.

– Erling etterlot seg rom og jeg fant en åpning. Da jeg fyrte av, så jeg med en gang at den gikk inn. Det var et bra mål, forteller De Bruyne til Viaplay.

Fortsatt var det mer i vente fra den regjerende Premier League-mesteren. Kampen var langt fra over. Foden hadde snytt Haaland for scoring etter ni minutter, men like før pause gjorde Foden i utgangspunktet opp for seg. Et sugende, perfekt timet bakromsløp ble belønnet med en sedvanlig god pasning fra De Bruyne.

Med ett touch styrte Foden ballen videre mot det lengste hjørnet og overlistet Travers som kunne avverget skuddet med en bedre involvering.

JUBLET: Erling Braut Haaland feiret scoring sammen med Rodri, João Cancelo og Ilkay Gündogan.

I pausen ble imidlertid Foden erstattet med Jack Grealish. Med et kvarter igjen å spille serverte nettopp Grealish en stikker til Haaland som fikk muligheten til å sette sin første nettkjenning på Etihad.

Med bare 10 meter til mål siktet Haaland mot det lengste hjørnet, men nordmannen måtte raskt konstatere at treffet var svakt og at ballen gikk utenfor. Bare sekunder senere ble nordmannen byttet ut til fordel for argentinske Julian Álvarez (22), etter en tålmodighetsprøve med bare åtte berøringer totalt i oppgjøret.

Fra innbytterbenken fikk Haaland se City presse inn lagets fjerde mål via en uheldig Jefferson Lerma (27) som satte ballen i eget nett. Seieren er Citys andre på rad, etter Haalands to scoringer mot West Ham i serieåpningen. Neste søndag tar nordmannen og lagkameratene turen nordover til oppgjøret mot Newcastle på St. James’ Park.