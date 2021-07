Mjøndalen rotet bort seieren åtte minutter på overtid: − Patetisk

(Sarpsborg 08 – Mjøndalen 1–1) Sarpsborg 08 styrte det aller meste mot Mjøndalen. Gjestene holdt unna i 98 minutter, men det var akkurat ikke nok.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi må ta ut duellen, og det som kommer bak. Det var det samme som skjedde mot Brann. Det er sykt bittert. Det er så patetisk at vi roter det til, sier Sondre Solholm Johansen til Discovery ved fulltid.

Joackim Olsen Solberg fortvilte da Joachim Thomassen utlignet helt, helt på tampen. Foto: Christoffer Andersen

Det så lenge lyst ut for gjestene. Vegard Hansens menn fikk en drømmeåpning. Allerede etter to minutters spill havnet ballen hos nettopp Solholm Johansen inne ved femmeteren.

les også Gauseth om Kastrati: – Hadde ikke blitt behandlet sånn i Mjøndalen

Midtstopperen kom høyt over ballen, og fikk sendt den mot mål. Det så først ut til at sisteskanse Anders Kristiansen hadde god kontroll på avslutningen, men Sarpsborg-keeperen fomlet ballen – via stolpen – og inn i nettet.

En kjempetabbe.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Sondre Solholm Johansen noterte seg for sesongens første nettkjenning. Det ble kampens eneste. Foto: Christoffer Andersen

Det så ut til å bli kampens eneste scoring – så dukket Joachim Thomassen opp. Ett minutt over den tillagte tiden, ble ballen slått opp i feltet og over Mjøndalen-forsvaret. Med en kanonavslutning med venstrebeinet klinket kapteinen ballen i nettet.

Til tross for at han reddet det ene poenget, var ikke Thomassen nevneverdig tilfreds.

– Jeg er ikke fornøyd. De hadde knapt nok noe. Vi lå under til pause, før lufta gikk litt ut av oss. Det er viktig at vi klarer å ta tre poeng i disse kampene, men vi klarer ikke knekke koden, sier målscoreren til Discovery+.

Det reddet ett poeng for hjemmelaget.

Sosha Makani fortviler etter å ha sluppet inn i kampens siste sekund. Foto: Christoffer Andersen

Etter spillets gang, skulle utligningen kommet allerede i den første omgangen. Nærmest var de ved Kristian Fardal Opseth ti minutter før hvilen, men det fantastiske forarbeidet ble ikke kronet med scoring.

– Jeg tror ikke Discovery er veldig fornøyd med å ha brukt milliarder av kroner på disse rettighetene. Vi må ta mer tak i ballen og prøve å ri i land dette, sa målscorer Sondre Solholm Johansen til Discovery på vei inn til pause, som fikk støtte av trener Vegard Hansen, som kun var fornøyd med resultatet.

les også Hansen forklarer barstolen: – Klarte ikke å stå oppreist

Sarpsborgs Kristian Fardal Opseth var alt annet enn nådig med seg selv etter de første 45.

– Vi fikk en verst tenkelig start, og jeg skal sette den store muligheten jeg får, sa spissen til samme kanal.

Det samme kampbildet fortsatte i annenomgang. Sarpsborg presset på, men Mjøndalen sto godt imot. Hjemmelaget var nære ved både Ibrahima Kone og Jonathan Lindseth da timen var spilt, men det ville seg ikke.

Dommer Hobber Nilsen la til syv minutter, og Mjøndalen holdt unna. Helt til det var spilt 98. Da dukket Thomassen opp og sørget for at lagene måtte dele poengene.