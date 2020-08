LITEN «DISPUTT»: Philip Zinckernagel så ikke fornøyd ut da Jens Petter Hauge (nr. 11) ville ta straffesparket kort tid etter pause. Hauge scoret og sendte Glimt opp i 3–0. Foto: Mats Torbergsen

Glimt herjet med Start i seksmålsfest: – En maktdemonstrasjon

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Start 6–0) Den suverene serielederen Bodø/Glimt var i storslag og vartet opp med en skikkelig målfest mot gjestene fra Sørlandet.

Oppdatert nå nettopp

– Når vi bestemmer oss for å stå sammen som et lag, blir det en maktdemonstrasjon i dag, sier trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Amund Wichne, som fikk tillit i buret i Jonas Deumelands «fødselsfravær», måtte plukke hele seks baller ut av nettet etter besøket til Aspmyra. Bodø/Glimt har gått ubeseiret gjennom første halvdel av sesongen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det er veldig tidlig (å snakke om seriegull) etter femten kamper. Vi har gjennomført halve sesongen med bravur, og vi er midt i et maraton, sier Knutsen til VG, og sier de skal holde beina på jorda.

Victor Boniface, som har fått spissplassen i Kasper Junkers skadefravær, sendte Glimt i ledelsen i den første omgang etter å ha stanget inn et perfekt innlegg fra Philip Zinckernagel. Det var nigerianerens femte scoring for sesongen.

– Det at det er mange som scorer på dette laget, er ikke overraskende. Vi har god kvalitet i troppen, sier Knutsen.

Patrick Berg doblet ledelsen på Aspmyra da han lurte seg inn på bakre stolpe etter en corner og satte sin scoring nummer fire i årets eliteserie.

Serielederen fra Bodø hadde et snitt på i overkant av to og et halvt mål de siste syv kampene, men mot de gjestende sørlendingene skulle målsnittet øke.

Zinckernagel gikk i bakken i møte med Eirik Wichne åtte minutter etter pause og fikk straffespark.

VG LIVE: Les fullstendig kampreferat her!

DOBBEL: Victor Boniface jubler etter å ha satt inn sin første av to scoringer lørdag kveld. Foto: Mats Torbergsen

Dansken og Jens Petter Hauge havnet i en liten diskusjon da sistnevnte stilte seg opp for å ta straffen. Dansken så ikke videre fornøyd ut, men Hauge fikk sjansen og satte sikkert inn 3–0 fra elleve meter.

Hauge og Zinckernagel diskuterte så smått hele veien tilbake etter scoringen før Starts avspark.

– Philip har lyst på mål, han også, men det var min tur i dag og da er det ikke så mye å diskutere. Det er lett å ha fokus på det når vi vinner 6–0, jeg og Philip leverer en god kamp, så da er det ikke noe å klage på, sier Hauge til Eurosport.

1 minutt og 14 sekunder etter Hauges scoring var smilet tilbake hos den danske måltyven. Fra skrått hold ute til høyre, banket Zinckernagel inn Glimts fjerde scoring for dagen og i feiringen snudde han seg rett inn i en klem fra nettopp Hauge.

Start så ut til å være fullstendig i oppløsning og Glimt fosset videre fremover. Jens Petter Hauge stanget inn sin andre for kvelden i det 56. minutt.

– Det er en «sinnssykt rå heading». Du ser jo det, det er perfeksjon, sier Hauge til Eurosport.

Omtrent i det klokken rundet timen på Aspmyra var det Glimt-spiss Boniface sin tur til å notere seg for sin andre da han trillet inn 6–0. I løpet av åtte minutter scoret de gule hele fire mål.

– Vi ble kjørt over, sier Start-stopper Vegard Bergan til Eurosport.

Dermed ble det en ny målfest for serielederen som også holdt nullen for første gang siden 5–0-seieren mot Brann 5. juli.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 22.08.20 kl. 19:50 Oppdatert: 22.08.20 kl. 20:07

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 5 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser