TAKKER FOR SEG: Thiago Silvas PSG-karriere går mot slutten. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Silvas desperate Champions League-jakt: – Avgjørende for hans ettermæle

Han har vært en klippe i PSG-forsvaret i en årrekke, men innen måneden er Thiago Silva (35) ferdig i den franske hovedstaden. «O Monstro» forlater klubben som en av deres største spillere noensinne.

Nå nettopp

– Debatten om han er PSGs beste forsvarsspiller gjennom tidene har rast. Og svaret er utvilsomt ja. Draktnummer to i PSG vil bli tung å bære for etterfølgeren.

Det skriver ESPNs Julien Laurens i sin spalte om brasilianeren.

Tidligere i sommer bekreftet Thiago Silvas landsmann, sportsdirektør Leonardo, at midtstopperen er ferdig i den franske hovedstaden etter august. Det betyr at Champions League-kampene som gjenstår blir hans siste for PSG.

35-åringen kom til PSG fra AC Milan for åtte år siden. PSG betalte drøye 420 millioner kroner for brassen som ankom det ambisiøse PSG-prosjektet med merkelappen «verdens beste midtstopper».

Kallenavnet «O Monstro» – «Monsteret» – tok han også med seg. Når han snart forlater PSG, blir han husket som en legende, sier Paul Thomas Clay, som følger fransk fotball tett for Viasat.

– Thiago Silva var, sammen med Zlatan Ibrahimovic, de store «statement»-signeringene til PSGs nye eiere fra Qatar da de tok over. Han har blitt en erfaren bøtteløfter. Det er nesten så han har fått belastningsskader i bøtteløfter-muskelen. Men å vinne Champions League blir avgjørende for hans ettermæle, sier Clay.

BØTTELØFTER: Thiago Silva. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Thiago Silva har spilt 312 kamper for klubben, vunnet ligaen syv ganger, samt løftet elleve cuptrofé i Frankrike. Det har også blitt syv Supercup-seirer. Champions League-trofeet er det som mangler.

– De har vært så dominante hjemme i Frankrike, men de venter på den ene store. Det har nesten vært en sånn forbannelse over dem. Men nå står de på terskelen til å faktisk kunne klare det.

Tirsdag kveld møter de RB Leipzig i semifinalen. Det betyr at de er bare en kamp unna en finale. Der venter enten Ligue 1-konkurrent Lyon eller Bayern München.

Selv om Clay påpeker at PSG nå har sin beste mulighet på lang tid til å gå helt til topps, tror han ikke Thiago Silva løfter det ene trofeet som mangler.

– Hjertet sier ja, men hjernen sier nei. Jeg tror de taper finalen mot Bayern München, sier han.

Men uansett hvordan det går i semifinalen eller i en eventuell finale, vil Thiago Silva huskes som en av de store.

– Han er så absolutt en av de største. Han har alltid hatt en høy stjerne blant fansen. Han var verdens beste midtstopper i flere sesonger. Han vil alltid huskes som en legende, sier Clay.

Publisert: 18.08.20 kl. 15:59

