Schulze senket Vålerenga på overtid: – Det var helt ellevilt

(Start - Vålerenga 2–1) Eirik Schulze fikk drømmetreff, han bommet på straffe – og så gjorde han opp for seg fire minutter på overtid.

Oppdatert nå nettopp

– Det føles egentlig utrolig fortjent, sier Start-trener Joey Hardarsson til Eurosport.

Eirik Schulze klinket til fra distanse og sendte Start i føringen etter halvspilt 1. omgang. Midtbanespilleren var ikke like treffsikker fra straffemerket da han fikk sjansen like etter pausen, og det så en stund ut til å straffe seg for laget som har kastet bort syv ledelser denne sesongen.

– Det var helt ellevilt. Det var nesten litt uvant at det er vi som vinner på slutten og ikke gir bort poeng, sier Schulze til Eurosport.

– Det er noe av det verste som finnes, mener Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo, etter å ha tapt kampen fire minutter på overtid.

Han tok grep fremover i banen og satte inn Benjamin Stokke (60') og Bård Finne (68') for Magnus Lekven og Herolind Shala. Vålerenga så stadig farligere ut og det var nettopp innbytterne som pustet liv i håpet om tre poeng.

Med kvarteret igjen av kampen forsøkte Finne seg på volley fra skrått hold. Via ryggen til Benjamin Stokke endte ballen – uttagbart for Start-keeper Jonas Deumeland – i mål.

Vålerenga fortsatte å presse og trodde de hadde tatt ledelsen i det 90. minutt da Fredrik Oldrup Jensen headet inn 2–1. Målet ble imidlertid raskt annullert for offside. TV-bildene viste at Jonatan Tollås Nation hadde startet innløpet sitt litt for tidlig og muligens var nær ballen før den ble satt i mål.

– Jeg følte selv at jeg ikke brøt linjen, men det var vanskelig å vite. Det er tydelig at jeg ikke er i offside, sier Oldrup Jensen, uten å kritisere dommeren.

Da det tikket mot slutt åpnet det seg rom for Start. Ballen fant veien til en umarkert Eirik Schulze på bakerste stolpe. Han hadde få problemer med å sette 2–1 til vertene.

SEIERSMÅLET: Eirik Schulze snek seg inn på bakerste stolpe og fikk stå helt alene da han satte 2–1. Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson og midtstopper Ivan Näsberg kan gjøre fint lite med avslutningen. Foto: Tor Erik Schrøder

Publisert: 17.08.20 kl. 22:24 Oppdatert: 17.08.20 kl. 22:53

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

