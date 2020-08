Utskjelt spiss sørget for Rosenborgs femte strake

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Aalesund 3–2) Rosenborgs utskjelte spiss Dino Islamovic (26) scoret to mål på tre minutter, og sikret seg pole position i spisskampen mot Torgeir Børven. Lars Bohinens Aalesund ser håpløst fortapt ut.

Rosenborgs svensk-montenegrinske spiss, Dino Islamovic, var sterkt delaktig i at Aaslesunds fotballklubb fortsatt aldri har vunnet en serie- eller cupkamp på Lerkendal (17 forsøk).

Med to mål på tre minutter la spissen grunnlaget for trøndernes femte hjemmeseier på rad, og fortsatt medaljehåp. Spisskonkurrenten Torgeir Børven var henvist til benken.

To mål på tre minutter

Før kampen stod Islamovic med fattige to mål på tolv seriekamper, men det var nettopp ham som fikk ansvaret fra straffemerket etter at Kristoffer Zachariassen nesten ofret liv og lemmer for å være først på ballen i duellen med en altfor vågal Gudmund Kongshavn.

– Jeg ser jo at han kommer, men jeg vet at jeg kommer til å være først på ball. Så jeg forventer at han skal roe ned, men han fullfører noe voldsomt og treffer meg i låret. Jeg håper det bare er en lårhøne, sier Zachariassen, som måtte kaste inn håndkleet pausen, til Eurosport.

Islamovic var iskald fra ellevemeteren.

To minutter senere var samme mann knallsterk. Første måtte han rygge bakover i feltet for å komme i avslutningsposisjon. Så var han like besluttsom da han headet Vegar Eggen Hedenstads presise hjørnespark via bakken og i mål.

Henholdsvis spissens tredje og fjerde mål for sesongen.

Drømmeåpning

Før «Dinos dobbel» så Aafk-trener Lars Bohinen ut til å ha valgt en perfekt taktisk inngang for å snu den elendige statistikken tangotrøyene har på Lerkendal. Etter seksten minutter løp Niklas Castro seg fri bak Hedenstads. Pasningen til Holmbert Fridjonsson var perfekt, og storscoreren fikset resten.

Men etter Islamovics to kjappe scoringer så trønderne ut som et nytt lag. Rett før pause sendte formspiller Carlo Holse (tre mål på to kamper) hele Aalesunds venstreside inn i pølsekøa med en lynrask vending. Holse kunne skutt selv, men valgte i stedet å sentre til Zachariassen som fikset resten med sitt sjette mål for sesongen.

Det var noe av det siste Rosenborgs toppscorer gjorde, før han ble byttet ut på grunn av smellen han fikk i straffesituasjonen. Dermed er nok en midtbanespiller ute med skade. Fra før er Per Ciljan Skjelbred og Anders Konradsen sykmeldt.

Ny spenning

Rosenborg så ut til å cruise mot seier, men Aalesunds toppscorer Fridjonsson skapte spenning tjue minutter før slutt, da han fikk løpe upresset fra midtbanen, og alene med keeper Julian Faye Lund.

Islendingen satte inn sitt tiende for sesongen, men nærmere kom ikke Eliteseriens bunnlag. Ikke denne gangen heller.

– Det er trist at det blir så spenning i kampen. Vi skal punktere kampen før det, er dommen fra Zachariassen, som altså måtte se 2. omgang fra benken.

