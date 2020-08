– Det skal være supersexy hele tida

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Aalesund 3–2) Rosenborgs utskjelte spiss Dino Islamovic (26) scoret to mål på to minutter og seks sekunder. Rosenborg cruiset mot seier, men slapp Aalesund inn i kampen igjen. «Rambo» har ikke noe godt svar på hvorfor.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

Rosenborgs svensk-montenegrinske spiss, Dino Islamovic, var sterkt delaktig i at Aalesunds fotballklubb fortsatt aldri har vunnet en serie- eller cupkamp på Lerkendal (17 forsøk).

– Jeg syns jeg gjør en bra match. Det var kult å gjøre to mål. Og kult å ta tre poeng igjen, sier Islamovic til VG.

– Et fort

Etter kampen var Rosenborg-trener Trond Henriksen først og fremst glad for å ta tre nye poeng.

– Jeg syns førsteomgangen er bra, men de får et dumt mål. Det er bare en strak pasning rett gjennom, og det skal ikke skje. Vi hadde en god pauseprat, men så får vi et nytt dumt mål i mot. Vi blir passive, og vi blir redde for å miste poengene. Jeg vet ikke hvorfor det blir som det blir. Det var ikke meninga at det skulle bli slik, sier Henriksen til VG.

– Burde ikke selvtilliten være tilbake etter fem strake seire på «Fort Lerkendal»?

– Det er jo et fort. Vi vant 3-2, men i Trondheim er det aldri godt nok å vinne, for det skal være supersexy hele tida. Vi må være glad for at vi vinner, men vi ønsker ikke å spille en så svak andreomgang som vi gjør i dag.

To mål på tre minutter

Spissens to mål la grunnlaget for trøndernes femte hjemmeseier på rad, men heller ikke Islamovic har noen god forklaring på hvorfor kampen endte med trøndersk neglebiting.

– Vi snakket om det i pausen om at vi skulle fortsette å kjøre på, for å få 4-1 og 5-1. Dessverre slapp vi inn enda et helt unødvendig mål, og det ble spenning igjen. Men det viktigste er tre poeng, sier tomålsscoreren.

Før kampen stod Islamovic med fattige to mål på tolv seriekamper, men det var nettopp ham som fikk ansvaret fra straffemerket etter at Kristoffer Zachariassen nesten ofret liv og lemmer for å være først på ballen i duellen med en altfor vågal Gudmund Kongshavn.

– Jeg ble spilt perfekt gjennom, og så at jeg var først på ballen. Jeg regna med at han skulle stoppe opp, men jeg ble litt overraska over at han fortsatte, og pløyde meg ned, sier «Doff».

Islamovic var iskald fra ellevemeteren.

To minutter senere var samme mann knallsterk. Første måtte han rygge bakover i feltet for å komme i avslutningsposisjon. Så var han like besluttsom da han headet Vegar Eggen Hedenstads presise hjørnespark via bakken og i mål.

Henholdsvis spissens tredje og fjerde mål for sesongen.

Drømmeåpning

– Det er et kvarter som ødelegger alt for oss, og det har egentlig blitt varemerket vårt, at vi faller litt sammen. Det kan ikke fortsette sånn, sier Aalesund-trener Lars Bohinen til Eurosport.

Før «Dinos dobbel» så Bohinen ut til å ha valgt en perfekt taktisk inngang for å snu den elendige statistikken tangotrøyene har på Lerkendal. Etter seksten minutter løp Niklas Castro seg fri bak Hedenstads. Pasningen til Holmbert Fridjonsson var perfekt, og storscoreren fikset resten.

Men etter Islamovics to kjappe scoringer så trønderne ut som et nytt lag. Rett før pause sendte formspiller Carlo Holse (tre mål på to kamper) hele Aalesunds venstreside inn i pølsekøa med en lynrask vending. Holse kunne skutt selv, men valgte i stedet å sentre til Zachariassen som fikset resten med sitt sjette mål for sesongen.

Det var noe av det siste Rosenborgs toppscorer gjorde, før han ble byttet ut på grunn av smellen han fikk i straffesituasjonen. Dermed er nok en midtbanespiller ute med skade. Fra før er Per Ciljan Skjelbred og Anders Konradsen sykmeldt.

– Jeg er klar til neste match, sier en lett haltende «Doff».

Ny spenning

Rosenborg så ut til å cruise mot seier, men Aalesunds toppscorer Fridjonsson skapte spenning tjue minutter før slutt, da han fikk løpe upresset fra midtbanen, og alene med keeper Julian Faye Lund.

Islendingen satte inn sitt tiende for sesongen, men nærmere kom ikke Eliteseriens bunnlag. Ikke denne gangen heller.

– Gjør det at du fortsatt tenker at du er mannen som skal snu dette her? ble Lars Bohinen spurt om på Eurosport.

– Ja, jeg gjør jo det. Måten spillerne responderer er veldig bra, problemet er bare at vi må komme under før vi får det frem, sier han.

Publisert: 16.08.20 kl. 22:22 Oppdatert: 16.08.20 kl. 23:52

