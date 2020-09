TOM KVELD: Lars Lagerbäck skuer utover Ullevaal-gresset. Svensken tapte for første gang på hjemmebane. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

VG-børsen: Jarstein Norges beste da hjemmestatistikken røk mot Østerrike

ULLEVAAL (VG) (Norge – Østerrike 1–2) I Nations League-åpningen spilte Norge sin svakeste landskamp på lenge under Lars Lagerbäck – og VG-børsen vises deretter.

Oppdatert nå nettopp

Målsjanser: 2–5. Pause: 0–1. Tilskuere: 0 på Ullevaal Stadion. Mål: 0–1 (35) Michael Gregoritsch (Andreas Ulmer), 0–2 (54) Marcel Sabitzer (straffe), 1–2 (66) Erling Braut Haaland (Alexander Sørloth).

Dommer: Mattias Gestranius, Finland – 3 poeng.

ANALYSEN

291 dager siden forrige landskamp for Lagerbäcks menn – og lenge, lenge så spillerne hans i grunn litt ut som om de kom til årets første treningskamp. Touch og samhandling satt ikke, Østerrike tok tak i kampen fra start, og det var gjestene som hadde avslutninger, spilte til seg cornere, skapte sjanser – og tok ledelsen. Det var fullt fortjent til pause. Det ble også 2–0 på straffespark før Norge våknet og omsider bød på motstand. Alexander Sørloth tok umiddelbart tak i kampen da han erstattet Joshua King og et bakromsløp og innlegg senere hadde Erling Braut Haaland satt sitt første A-landslagsmål. To viktige Jarstein-redninger hindret Østerrike i å øke ledelsen. Sander Berge kunne scoret 2–2 på Norges andre sjanse, men headet utenfor.

NORGE (4–4–2):

ØSTERRIKE (4–2–3–1):

Alexander Schlager – Stefan Lainer, Stefan Poshch, Martin Hinteregger (Aleksandar Dragovic fra 40.), Andreas Ulmer – Stefan Ilsanker, Xaver Schlager – Karim Onisiwo, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner – Michael Gregoritsch (Adrian Grbich fra 79.).

Publisert: 04.09.20 kl. 22:49 Oppdatert: 04.09.20 kl. 23:01

Mer om Herrelandslaget fotball