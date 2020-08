Molde spaserte videre til neste runde i Champions League-kvalifiseringen

MOLDE (VG) (Molde - KuPS 5–0) Det er 12 år siden Norge sist hadde et lag i gruppespillet av Champions League, men Arne Erlandsens finske lag ble lett match for de regjerende seriemesterne.

Anført av Magnus Wolff Eikrem skapte Molde flere store muligheter tidlig i kampen, men måtte likevel vente en snau halvtime før ballen lå i mål.

Eirik Hestad plasserte ballen vakkert i det bortre krysset etter å ha blitt satt opp av playmaker Eikrem.

– Det er klasse av Eirik Hestad, konstaterte Bernt Hulsker, som var ekspertkommentator i kampen som ble sendt på VG+.

Drøyt ti minutter senere satt Molde opp et vakkert angrep, hvor Kristoffer Haugen uegoistisk og velorientert serverte ballen til Eikrem, som ventet ut keeper og doblet ledelsen.

– Her ser vi klasseforskjellen på lagene, sa Hulsker.

Det var ikke bare Hestad og Eikrem som fikk en «fulltreffer»:

Slurv hos vertene gjorde at KuPS tidvis skapte litt trøbbel for Molde, men hjemmelaget hadde mer enn nok sjanser til at de burde ha avgjort kampen tidligere.

Molde fortsatte å skape store sjanser. Til slutt var det Ohi Omoijuanfo som ble kveldens tredje målscorer mot de finske seriemesterne.

På overtid rant det inn ytterligere to scoringer. Først satte Marcus Holmgren Pedersen inn 4–0, før han serverte kampens siste målscorer, Erling Knudtzon.

KuPS var kanskje nærmest et resultat da lyset gikk like før timen var spilt:

Ikke siden Rosenborgs deltagelse i 2007/08-sesongen har et lag fra Norge vært representert i verdens gjeveste klubbturnering.

Molde må gjennom to kvalifiseringsrunder i tillegg til en playoff før de eventuelt er i Champions League-gruppespillet.

I andre kvalifiseringsrunde venter vinneren av slovenske Celje og irske Dundalk, som møtes i Slovenia onsdag kveld.

