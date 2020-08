Her presenteres Hareide som ny Rosenborg-trener

TRONDHEIM (VG) Tirsdag ettermiddag sto Åge Hareide (66) og gliste bredt på Lerkendal stadion. Neste uke starter han trenerjobben i Trondheim.

– Det er veldig gøy, for jeg hadde gode opplevelser sist jeg var i Trondheim. Jeg kjenner klubben godt, og i dag er det nok greit å komme til et ryddig hus. Det var det siste jeg var her, smiler Hareide på pressekonferansen.

Han forteller også at han vil ta læring av Nils Arne Eggen om hvordan han skal spille med Rosenborg. Han fikk naturligvis spørsmål om spill ute i Europa, og hvordan han skulle nå det med Rosenborg.

– Vi må starte med å bli seriemester. Vi kommer ikke til CL om vi ikke blir seriemester, og målsettingen må være å komme tilbake dit, sier Rosenborgs nye trener.

PRESENTERT: Åge Hareide ble tirsdag presentert som ny Rosenborg-trener. Foto: Fredrik Hagen

Han forteller at han i tiden fremover skal benytte tiden til å bli kjent med troppen og at han sammen med sportssjef Mikael Dorsin skal diskutere spillerlogistikken.

– Det jobbes alltid med i en klubb, så må vi diskutere hvem vi eventuelt vil ha inn, og eventuelt hvem som skal ut. Det er litt slik som i tiden før jul har man alltid en ønskeliste, men det er ikke alltid den går opp. Man må bli kjent med spillerne før man bestemmer seg for om man skal forsterke eller ikke.

På pressekonferansen deltok også sportssjef Mikael Dorsin og styreleder Ivar Koteng.

– Vi har vært så heldig at vi har klart å få Åge til å signere for Rosenborg, sier styreleder Koteng.

Han forteller også at Hareide har signert for 1,5 år.

Åge Hareide ankom Brakka ved Lerkendal stadion i 12-tiden tirsdag. Hareide drar hjem til Molde tirsdag kveld, etter at kontrakten er signert, og han forteller at han «kommer tilbake neste uke».

– Da starter jeg, sier han.

VG pratet tidligere med Rosenborgs tidligere trener Nils Arne Eggen. Han er fornøyd med valget av Hareide.

– Det er et godt valg. Han er erfaren og har vært i Rosenborg før. Han har veldig mye av den filosofien som Rosenborg har. Jeg er glad for at Åge har sagt ja, sier Eggen til VG.

