RBK-krisen: Kaos på lukket avdeling

NADDERUD (VG) (Stabæk-Rosenborg 3–1) Rosenborg vil ikke ut med evalueringen av en sesong der de vant The Double, fordi de «ønsker fokus på seriestarten». Ok, det skal bli!

Som hovedregel er det meningsløst å stille spørsmål ved hvor lenge en trener kan sitte når sesongen bare så vidt er i gang, og ennå har vi ikke sett påskeharen i 2019.

Men alle regler har unntak.

Faktum er at «prosjekt Horneland» foreløpig fremstår så gjennomført hjelpeløst at det ikke er til å unngå at tilliten knirker.

Spørsmålet er derfor blitt uunngåelig:

Tror Horneland i tilstrekkelig grad på dette selv?

Og tror spillerne på Horneland?

Én ting er at norsk herrefotballs ubestridte storebror står med ett fattig poeng etter tre spilte seriekamper, men det er ikke gapet til teten som er det mest skremmende for de regjerende mesterne.

Problemet er at Rosenborg overhodet ikke henger sammen – i noen deler av banen – og at det heller ikke serierunde nummer tre var noe som engang lignet tegn til bedring.

Det ørlille bortelaget skapte handlet stort sett om dødballer.

I banespillet var et ungt og friskt Stabæk-lag sine mer rutinerte motstandere overlegne, og «B-gjengen» (Bohinen/Brynhildsen/Boli) gjorde tidvis som de ville med det som skal være Norges klart beste lag.

Og annenomgangen viste at dette stikker mye dypere enn et formasjonsvalg.

Legger vi til at innsatsen er vekk, samhandling fremstår som et fremmedord og usikkerheten ligger tett utenpå de hvite draktene, så er summen av problemer så stor at vi må spørre om hvordan i alle dager Rosenborg kunne havne her.

Det blir jo også noe lettere parodisk over at klubben, som har «åpenhet» som en uttalt sentral verdi, fremstår som en lukket avdeling når det passer dem.

Offentligheten får nemlig dessverre ikke innsyn i rapporten om 2018-sesongen, på tross av at det opprinnelig var intensjonen.

Eirik Horneland har fått en marerittstart i Rosenborg. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Det kan selvsagt ikke utelukkes at det er forhold her som kunne fått trenersparkingen midt i sesongen til å fremstå mer forståelig enn det gjør utad, men med denne strategien blir vi ikke stort klokere.

Så langt ser ordene som falt i Trondheim tingrett, og behovet for endring for å få en mer underholdende og offensiv spillestil, nesten tragikomiske ut om vi ser hva slags erstatning som er kommet på plass.

Det gjør at strømmen av kritiske spørsmål ikke bare må handle om hva Horneland har fått til, eller rettere sagt ikke fått til, i løpet av de første månedene i ny jobb.

Både styreleder Ivar Koteng og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye har sitt å svare for hva gjelder valg og prioriteringer som er gjort. For en klubb med de uttalte europeiske ambisjonene som Rosenborg har, og med de rammene og forutsetningene sammenholdt med nasjonale konkurrenter, skal det bare ikke skje at så mye svikter samtidig.

Ingen er i form alltid, og spiller for spiller skal denne klubben fortsatt kunne være der oppe i Eliteserien. Men denne kollapsen fremstår så gjennomgående at det neppe handler om å ta noen små grep og håpe på litt vennligere marginer.

Utfordringen er hva Rosenborg bør foreta seg nå.

Det er åpenbart lagt ned mye prestisje i hentingen av Horneland, med alt det innebar av støy, og det vil ikke se pent ut for Koteng & co. å strekke hendene i været og erkjenne at de bommet.

Men spørsmålet er om alternativet er så veldig mye bedre.

Selvsagt kan det vise seg at historien om noen måneder vil handle om utålmodige omgivelser våren 2019, og at Horneland da kan flire av alle som slaktet prosjektet hans før han fikk sjøsatt det skikkelig.

Men akkurat nå er han milevis fra den autoriteten som trengs om du skal lede et lag som Rosenborg. Det er for tidlig å komme med et klart svar, men det er blitt nødvendig å spørre om han har det som trengs for å oppnå den posisjonen.

Publisert: 14.04.19 kl. 20:40