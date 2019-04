FULL STOPP: Martin Ødegaard fikk lite til mot Daley Blind (til venstre), Matthijs De Ligt og Ajax-stjernene. Foto: VI-Images / Getty Images Europe

Ødegaard & Co. sjanseløse mot Ajax

(Ajax - Vitesse 4–2) Martin Ødegaard (20) fikk kjenne på Europas toppnivå da hans Vitesse fikk juling av Champions League-semifinalist Ajax.

Oppdatert nå nettopp







Det gikk for fort i svingene for Vitesse – og Ødegaard – mot det gulljagende Amsterdam-laget. Ajax er i storform, og har 111 mål på 32 seriekamper, nesten 3,5 scoringer i snitt.

Martin Ødegaard har vært skarp og skapende hele sesongen, og var innblandet i alle fire målene i 4–1-seieren over PEC Zwolle i helgen, men fikk merke den enorme nivåforskjellen mellom topplagene og midtsjiktet i Eredivisie .

les også Martin Ødegaard-corner=mål: 4–1

Den Real Madrid-eide 20-åringen har vært nevnt som Ajax-aktuell flere ganger, men ble neppe mer interessant etter denne kampen. Ødegaard var anonym gjennom stort sett hele møtet med De Ligt, van de Beek, De Jong, Ziyech, Tadic og de andre som har sjarmert Fotball-Europa denne våren.

TUNG KVELD: Martin Ødegaard i duell med Ajax’ Nicolas Tagliafico. Foto: Soccrates Images / Getty Images Europe

Akkurat nå ser det ut til å være umulig å stoppe Ajax, det har hverken Real Madrid eller Juventus greid, og da er det kanskje ikke så rart at Vitesse heller ikke var i nærheten.

Martin Ødegaards lag ble presset veldig lavt på Johan Cruijff ArenA, der det som vanlig var et vanvittig kok, og der alle gleder seg til møtet med Tottenham i semifinalen i Champions League. Ajax har vunnet den gjeveste europacupen fem ganger, som Liverpool, Bayern München og Barcelona.

Hjemmelaget slet en stund med å få mål, men da Hakim Ziyech rev seg løs og satte 1–0 etter et Dusan Tadic-innlegg løsnet det. Etter pause var det målfest: Matthijs De Ligt fikk straffe, den banket Tadic i mål, så var De Ligt sterkest i feltet og fikset 3–0.

les også Ødegaard-tallene som imponerer: Så mye bedre er han enn lagkameratene

Ajax ble slappe bakover, Navarone Foor reduserte og i en periode var Vitesse på vei inn i kampen, men etter en ny Tadic-straffe, omtrent i samme nettmaske, var det kjørt, selv om Oussama Darfalou satte Vitesse’ andre scoring like etter.

Nå er det bare seier borte mot De Graafschap og hjemme mot Utrecht som står i veien for Ajax’ seriegull nummer 34.

PSV Eindhoven (følger nærmest med 24 seriemesterskap) har riktignok like mange poeng, men har 13 færre plussmål enn Ajax, og trenger noen storseire for å hente igjen rivalen. Uavgjort mot nettopp Vitesse for noen uker siden kan ha ødelagt for PSV.

Publisert: 23.04.19 kl. 22:48 Oppdatert: 23.04.19 kl. 23:01